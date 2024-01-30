Носить такое – моветон: какие аксессуары лучше не одевать женщинам после 50 лет

Женщинам за 50 лучше носить натуральное золото и серебро или дорогостоящую бижутерию. Дешевые, массивные аксессуары смотрятся на взрослых женщинах бессмысленно.

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Даже самый лучший образ могут испортить неудачно подобранные украшения. Радиотрек подскажет, как не ошибиться.

Избегайте дешевых, массивных аксессуаров

Массивные пластиковые или металлические украшения из дешевых материалов смотрятся на взрослых женщинах бессмысленно и дешево. Они могут придать образу пошлости и безвкусице.

Выбирайте натуральное золото и серебро

Натуральное золото и серебро – лучший выбор для женщин за 50 лет. Эти материалы смотрятся дорого и стильно, подчеркивают элегантность и статус женщины.

Разрешается дорогая качественная бижутерия

Если вы не можете позволить себе натуральное украшение, можно выбрать дорогую качественную бижутерию. Она производится из высококачественных материалов и имеет хороший вид.

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Не носите комплекты украшений

Комплекты украшений, состоящие из серьг, колье и браслета, часто выглядят слишком скучными и однообразными. Если вы хотите носить несколько украшений, лучше подбирать их по отдельности, чтобы они гармонично сочетались между собой.

Добавьте в комплект легкий акцент

Чтобы сделать образ более интересным и выразительным, можно добавить в комплект украшений легкий акцент, например красивую брошь или ожерелье из жемчуга.

Напомним, стилисты назвали тренды весны-2024.

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