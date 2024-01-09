Новая почта меняет название: почему приняли такое решение
Группа компаний Новая почта, являющаяся одним из крупнейших логистических операторов Украины, сообщила об изменении названия на NOVA. Когда произойдет ребрендинг, пока неизвестно.
Совладелец группы NOVA Вячеслав Климов отметил: "За 23 года мы стали настоящим лавмарком Украины. За это время мы создали новые компании и продукты, которые позволяют нашим клиентам быстро, легко и безопасно доставлять что угодно".
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"Все компании NOVA реализуют общую стратегию и руководствуются одними ценностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth", – добавил Климов.
Группа NOVA состоит из следующих компаний:
Новая почта в Украине – доставляет документы, посылки, большие грузы, предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента.
Nova Post Europe – компания, предоставляющая полный спектр логистических услуг как для частных лиц, так и бизнес-клиентов, обеспечивая доставку документов, посылок и грузов по Европе, а также между ЕС и Украиной. В настоящее время открыты представительства в 11 странах: Молдова, Польша, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия и Италия.
NovaPay – небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу.
Nova Global – компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными онлайн-маркетплейсами. Supernova Airlines – предоставляет быструю доставку своим клиентам из любой точки мира.
ИТ-компания Nova Digital – это мощный производитель веб-приложений и программного обеспечения для архитектур любой сложности и нагруженности на них.
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