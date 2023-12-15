Новогодние пирожные в форме шишек из трех ингредиентов: видео-рецепт

Новый год уже не за горами и сейчас пора подумать, чем вы будете удивлять гостей за праздничным столом. Если вы ищете рецепт вкусного и необычного блюда, рекомендуем попробовать приготовить съедобные шишки.

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Рецептом поделилась кулинарная блогерша Валерия Велигура (Valeriia Veligura) в своем Инстаграм. Она отметила, что для приготовления понадобится всего три ингредиента – 180 г любого шоколадного печенья или бисквита, 100-150 г крем-сыра и 40 граммов шоколадных хлопьев.

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Как приготовить сладкие новогодние шишки.

Шоколадное печенье или бисквит нужно смолоть в блендере, чтобы превратить их в шоколадные крошки. Затем добавляем крем-творог и перемешиваем, чтобы образовалась однородная масса, из которой нужно сформировать шарики (размером с ладонь). Затем шарикам придаем форму конусам и втыкаем снизу вверх хлопья, формируя шишки.

Готовые изделия можно присыпать сахарной пудрой.

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