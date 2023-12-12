Новый год 2024: в каком цвете встретить праздник, чтобы привлечь удачу и богатство

2024 год по восточному календарю – год Зеленого Деревянного Дракона. Это животное символизирует силу, упорство и удачу. Поэтому, если вы хотите, чтобы Новый год был счастливым, выбирайте одежду в счастливом цвете Дракона.

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Изумрудный зеленый – это главный цвет Дракона. Он символизирует процветание, рост и богатство. Одежда в этом цвете поможет вам привлечь удачу по финансовым делам.

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Желтый – это еще один счастливый цвет Дракона. Он символизирует счастье, радость и удачу. Одежда в этом цвете поможет вам почувствовать себя хорошо и положительно настроиться на Новый год.

Белый – это цвет чистоты и покоя. Он также считается счастливым цветом Дракона. Одежда в этом цвете поможет вам почувствовать себя уверенно и спокойно.

Кроме этих основных цветов, вы можете выбрать одежду других цветов, которые ассоциируются с Драконом. К примеру, это могут быть золотой, красный, синий или черный.

Ранее стилисты назвали прически, которые делают женщин моложе. Попытайтесь подобрать себе прическу на празднование Нового года.

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