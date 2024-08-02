Новый тренд 2024 года: юбка плюс кроссовки

Белые кроссовки давно перестали быть исключительно спортивной обувью. Сегодня они стали неотъемлемой частью повседневного гардероба, успешно сочетаясь с разными стилями одежды. Давайте рассмотрим несколько стильных образов с белыми кроссовками, которые помогут вам выглядеть модно и современно. Об этом пишет vogue.

Джинсовая классика в новом звучании

Джинсовая юбка – базовая вещь, которая есть в гардеробе каждой модницы. В этом сезоне особенно актуальны модели прямого кроя и средней посадки. Сочетание такой юбки с белыми кроссовками создает беспроигрышный повседневный образ. Для более стильного вида выбирайте джинсовую юбку темного цвета.

Романтика и спорт: неожиданное сочетание

Асимметричная плиссированная юбка в бежевом цвете – это трендовый вариант для летнего сезона. Такая юбка придаст вашему образу нежности и романтичности. А в сочетании с белыми кроссовками normocore с округлым носом вы получите стильный и современный look.

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Комфортный стритстайл

Джинсовая юбка-карго – это практичный и стильный выбор для повседневной жизни. Дополните ее белыми кроссовками Nike и простой черной футболкой – и ваш образ будет смотреться максимально комфортно и стильно. Добавьте несколько ярких аксессуаров, чтобы разбавить монохромность и придать индивидуальности.

Почему белые кроссовки так универсальны?

Зрительно удлиняют ноги.

Добавляют образ легкости и свежести.

Подходят к любому стилю одежды.

Легко сочетаются с другими цветами и принтами.

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