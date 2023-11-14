Новый тренд в TikTok: действительно ли можно 'загореть', поедая морковь

В соцсетях стал популярен новый тренд – "загар" от моркови. Пользователи TikTok едят много моркови, а затем показывают видео, как изменился цвет кожи без ультрафиолета.

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Издание IFLScience решило разобраться, безопасны ли подобные эксперименты и, стоит ли рисковать и потреблять много моркови, чтобы изменить цвет кожи на более темный. Эксперты по диетологии предупреждают, что этот тренд может быть опасен.

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Морковь содержит бета-каротин, пигмент, придающий ей характерный цвет. Для человека дневная норма составляет более 30 мг/день. Если ее превысить, то у вас может развиться каротинодермия – то есть желтая окраска кожи.

"Каротинодермия придает вашей коже желто-оранжевый пигмент, не имеющий такого цвета, который вы бы получили после загара", — отметили диетолог Эмили Берч и профессор общественного здоровья и благополучия Лорен Болл.

Каротинодермия обычно возникает у маленьких детей и младенцев. Иногда это поражает взрослых, хотя обычно это происходит при исключительных обстоятельствах.

Например, однажды 47-летний мужчина обратился за помощью к врачам из-за легких болей в животе и желто-оранжевой окраски кожи. Они обнаружили, что его толстая кишка переполнена колёсными массами, а еще у него был повышенный уровень печеночных ферментов.

Пациент сообщил, что ел до трех килограммов моркови в неделю, поскольку был на диете.

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Специалисты добавили, что изменение цвета вашей кожи должно вызывать беспокойство, и что можно "загар от моркови" можно спутать с желтухой. Однако эксперты говорят, что каротинодермия обычно безвредна. Ее можно "лечить" прекращением употребления моркови.

Диетолог Эмили Берч добавил: невозможно получить передозировку витамина А, употребляя одну морковь (она содержит предшественник витамина А, а не его активную версию), но есть доказательства того, что добавки с каротином повышают риск рака легких у курящих и бывших курильщиков.

Потребление моркови может быть полезным для здоровья, но важно не переусердствовать. Три моркови в день – это безопасное количество для большинства людей. Если вы заметили, что ваша кожа начинает желтеть, попробуйте снизить потребление моркови.

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