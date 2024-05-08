Новый вид змей обнаружили в Таиланде: имеют клыки, похожие на лезвия (фото)

Исследователи, отправившиеся в горные пещеры Таиланда, чтобы найти образцы известняковой гадюки, неожиданно обнаружили совершенно новый вид змей с клыками, напоминающими лезвия.

По данным vertebrate-zoology.arphahub.com, этот вид змей имеет светло-коричневую окраску с более светлым оттенком ближе к голове и черной каймой вокруг отдельных чешуек.

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Необычную рептилию заметили, когда она поднималась на высоту 15 метров, что эквивалентно пятиэтажному дому.

Пещерная змея Кукри. Источник: vertebrate-zoology.arphahub.com

Пещерная змея Кукри. Источник: vertebrate-zoology.arphahub.com

Пещерная змея Кукри. Источник: vertebrate-zoology.arphahub.com

Пещерная змея Кукри. Источник: vertebrate-zoology.arphahub.com

Пещерная змея Кукри. Источник: vertebrate-zoology.arphahub.com

Исследователям удалось обнаружить три экземпляра "пещерной змеи Кукри", которую назвали в честь ее места жительства.

Биологи помогли классифицировать новый вид рептилий, отметив, что у змей есть два верхних клыка в форме лезвия, а также они отличаются необычной чешуей ребристой, что помогает им передвигаться по скалам.

Известно, что новый вид змей питается яйцами рептилий, причем их жертвами чаще всего становятся местные виды гекконов.

Добавим, что змеи могут быть особенно опасны. По токсичности яда самой опасной змеей считается континентальный тайпан из Австралии. Его яд в 100 раз токсичнее яда кобры, и одной дозы хватит, чтобы убить 100 взрослых людей.

По количеству летальных исходов лидируют эфы (черные мамбы) из Африки. Их агрессивность и скорость делают их очень опасными, а яд может убить человека в течение 20 минут.

По размерам крупнейшей змеей в мире является сетчатый питон, который может достигать 10 метров в длину. Хотя его яд не смертелен для человека, он может нанести серьезные травмы своими мощными челюстями.

Ранее учёные выяснили, что спаривание альпак отличается от остальных животных.

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