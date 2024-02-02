Новый законопроект о мобилизации: Председатель комитета по нацбезопасности заявил о нехватке нормы о ротации

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич прокомментировал новый законопроект о мобилизации. По его словам, в документе не хватает норм о ротации.

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Об этом Завитневич рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина". Он добавил, что в поправках к законопроекту между первым и вторым чтениями народные депутаты, скорее всего, будут предлагать эту норму.

Также, по его мнению, сложно согласиться с предложением законопроекта о мобилизации осужденных.

"Я не проводил бы мобилизацию осужденных. Это мое личное мнение. Я против этого. Почему? В 50-х годах прошлого века, когда в Вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, отбывшие наказание, то, как многие военные говорят, с тех пор и началась "дедовщина", – отметил председатель комитета.

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Заветневич добавил, что военнослужащие тоже против такой нормы в законодательстве. В то же время, положительно, что в законодательство предлагают внести норму о том, что лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Среди плюсов законопроекта председатель комитета отметил положение о праве на освобождение от военной службы военнослужащих, освобожденных из плена, если они не изъявили желания служить дальше.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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