Нужен ли котам сухой корм и какая его дневная норма: что говорят ветеринары

Многие владельцы кошек стремятся разнообразить рацион своих пушистых друзей, предлагая им не только сухой, но и влажный корм. Выбор между двумя типами пищи может быть сложным, ведь каждый из них имеет свои особенности.

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Смешанная еда, которая сочетает в себе влажный и сухой корм, может стать отличным решением, что позволит вашей кошке получить все необходимые ей питательные вещества и сохранить здоровье, сообщает специализированное издание josera.com.

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Преимущества и недостатки влажного и сухого корма:

Влажный корм:

Высокое влагосодержание (60-85%), что благоприятно для здоровья мочевыводящих путей.

Приятный вкус и аромат, что делает его более привлекательным для кошек.

Легко усваивается.

Обогащает рацион кошки водой.

Меньше концентрированный, поэтому кошка ест его больше.

Скорее портится.

Может привести к образованию зубного камня.

Сухой корм:

Высокая концентрация питательных веществ.

Сохраняется в течение длительного времени.

Помогает чистить зубы и поддерживать гигиену полости рта.

Удобен в использовании.

Низкое содержание влаги, что может привести к проблемам с мочевыводящими путями.

Менее привлекателен для кошек из-за низкой влажности.

Может быть трудным для переваривания.

Смешанная еда для кошек

Смешанная еда сочетает в себе преимущества влажного и сухого корма, позволяя вашей кошке получать все необходимое. Вот несколько советов по смешанному кормлению:

Соотношение влажного и сухого корма: 2/3 влажного и 1/3 сухого корма – общее правило. Количество может варьироваться в зависимости от возраста, веса, уровня активности и потребностей кошки.

Как правильно кормить кошек сухим кормом и сколько сухого корма должен есть кот

Сухой корм – это удобный и сбалансированный вариант питания для кошек. Он содержит все необходимые питательные вещества, витамины и минералы, необходимые для здоровья вашего питомца.

Вот несколько советов по правильному кормлению кошек сухим кормом:

Выбирайте качественный корм. Ищите корм, содержащий высокий процент белка (не менее 30%) и низкий процент углеводов. Также важно, чтобы корм не содержал искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Следуйте инструкциям на упаковке корма. На упаковке обычно указывается рекомендованная дневная норма корма для вашего кота. Эта норма может варьироваться в зависимости от возраста, веса, уровня активности и состояния здоровья кота. Кормите кота 2-3 раза в день. Взрослые кошки могут есть 2 раза в день, а котята – 3 раза в день. Оставляйте миску с водой всегда доступной. Сухой корм содержит мало влаги, поэтому важно, чтобы ваш кот всегда имел доступ к свежей воде. Следите за весом и общим состоянием здоровья вашего кота. Если ваш кот ест рекомендованную суточную норму корма, но при этом теряет или набирает вес, вам следует обратиться к ветеринару.

Сколько сухого корма есть кот?

Количество сухого корма, которое должно есть кот, зависит от нескольких факторов, таких как:

Возраст: Котята нуждаются больше пищи на единицу веса, чем взрослые коты.

Вес: Более тяжелым котам нужно больше пищи, чем легким котам.

Уровень активности: Кошки, ведущие активный образ жизни, требуют больше пищи, чем мало двигающиеся коты.

Состояние здоровья: Кошки с определенными заболеваниями могут нуждаться в специальной диете.

Вот общие рекомендации по суточной норме сухого корма для кошек:

Котята (до 6 месяцев): 30-40 г корма на 1 кг веса.

Взрослые кошки (6-10 лет): 30-40 г корма на 1 кг веса.

Пожилые кошки (10 лет и старше): 25-30 г корма на 1 кг веса.

Важно помнить, что это только общие рекомендации. Лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы определить оптимальную суточную норму сухого корма для вашего кота.

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