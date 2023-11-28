Нужен только лимон: как эффективно очистить стиральную машинку

Стиральная машина – незаменимый помощник в каждом доме. Она помогает нам поддерживать чистоту одежды и белья.

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Однако, как и любая техника, стиралка нуждается в регулярном уходе. В противном случае на ней может образоваться плесень, которая может привести к ухудшению качества стирки и даже к поломке машины.

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Одним из эффективных способов избавиться от плесени в стиральной машине является использование лимона. Лимонная кислота обладает антисептическими свойствами и помогает удалить даже самые стойкие загрязнения.

Вот простой способ почистить стиральную машину с помощью лимона

Налейте в барабан стиралки 2 литра воды и добавьте 2 столовые ложки лимонной кислоты или выжмите сок из одного лимона. Запустите стиральную машину в режиме стирки без одежды при температуре 90-95 градусов Цельсия. После окончания стирки протрите барабан и дверцу стиральной машины влажной тряпкой.

Этот способ поможет не только избавиться от плесени, но также очистит стиральную машину от других загрязнений, таких как остатки порошка, моющего средства и грязи.

Существует также средство, которое поможет удалить загрязнение с отсека стиральной машины, куда засыпается стиральный порошок. Надо использовать сок из 2 лимонов, добавить 1/2 стакана уксуса и стакан теплой воды.

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Выньте ящик стиральной машины и поместите его в раковину. Тщательно промойте и погрузите его в заготовленный раствор.

Смочите старую зубную щетку в этом растворе и тщательно обработайте ячейки для моющих средств. Оставьте на 10-20 минут, затем тщательно почистите щеткой. Смойте водой и вставьте ящик обратно в машинку.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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