Нужен только лист бумаги: лайфхак, как выловить надоедливых мошек на кухне (видео)

С лета и до зимы на кухне можно заметить небольших мушек, особенно любящих "атаковать" фрукты, овощи, напитки и комнатные растения. Эта мошкара довольно надоедливая, а еще ее трудно избавиться.

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Плодовые или винные мушки (дрозофилы) обычно выделяют со слюной ферменты, способствующие порче ваших продуктов. А еще они довольно быстро плодятся, так что если не избавиться от них вовремя, они будут жить и плодиться на кухне до лета, ведь процесс размножения дрозофил почти непрерывный.

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К счастью, избавиться от надоедливых вредителей просто без применения химических препаратов. Для этого нужен стакан и лист бумаги. А еще – приманка для мушек.

На дно стакана нужно положить кусочки фруктов, которые эти мушки больше всего любят. Это могут быть бананы, лимоны, яблоки, груши или персики.

Когда вы выложите на дно стакана приманку, возьмите лист бумаги и сложите его колпачком. Острую сторону колпачка вставьте в стакан. Чтобы мушки не вылетели, можно примотать бумагу на стыке к стакану скотчем. Мушки будут залетать внутрь стакана через широкое отверстие бумажного колпачка, а вылететь назад не смогут.

Когда приманка наполнится мушками, вынесите ее на улицу, снимите колпачок и выпустите на улицу мушек. Если несколько мушек все еще будут летать на кухне, повторите процедуру.

Можно в ловушку налить вино или компот. Тогда залетевшие в стакан мушки утопятся в жидкости.

Немаловажный момент. Чтобы дрозофилы не хотели поселиться на вашей кухне, никогда не оставляйте надрезанные овощи или фрукты в открытом доступе, лучше кладите в холодильник.

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