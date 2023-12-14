Нужен только стакан: как за секунды заточить ножницы (видео)

Если ножницы затупились, а специальной точилки нет, не стоит паниковать и бежать в магазин. Некоторые подручные средства способны легко сделать ножницы снова пригодными для нарезки.

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Чтобы заточить ножницы без точилки и специальных средств, можно воспользоваться стаканом, тарелкой, иглой или батарейкой.

Как наточить ножницы иглой

Раскрываем ножницы, у основания "ножей" прижимаем иглу. Ножницы постепенно закрываем, чтобы они двигали иглу. Очень сильно прижимать не нужно во избежание повреждений, но и слабое нажатие не придаст остроты. Поэтому держим иглу, чтобы она немного сопротивлялась закрытию ножниц. Достаточно 10-15 таких "закрытий", и ваши ножницы снова будут резать.

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Как наточить ножницы с помощью батарейки

Таким же образом можно заточить ножницы с помощью пальчиковой или мизинчиковой батарейки. Делаем движения, как бы пытаясь порезать батарейку пополам, но не столь сильно, чтобы ее действительно разрезать. Всего через несколько секунд ножницы станут острыми.

Как наточить ножницы с помощью тарелки

На каждой тарелке есть ободок, выполняющий функцию подставки. Вот об этот ободок и можно наточить ножницы. Они максимально раскрываются, точить нужно только в одном направлении, начиная от основания ножниц, движением к себе. Нельзя, как нож, водить лезвием туда-сюда, это затупит ножницы окончательно. Точить нужно оба лезвия и одинаковое количество раз.

Как наточить ножницы с помощью стакана

Просто берем стакан в левую руку, а правой рукой, в которой у нас ножницы, стараемся граненый стакан порезать. После нескольких попыток ножницы станут острыми.\

Напомним, UAportal сообщал, как быстро наточить кухонные ножи разными способами.

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