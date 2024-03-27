Нужен вазелин: как спасти от слизней уличные растения в горшках

Известный британский садовник Алан Титчмарш поделился гениально простым способом, как остановить улиток и слизней, которые вредят вашим растениям на улице.

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Слизни и улитки могут нанести значительный вред вашим садовым растениям, особенно хостам. К счастью, Алан Титчмарш имеет простой, но эффективный совет, как их остановить. Ею он поделился в Instagram.

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Секрет состоит в том, чтобы поднять горшки с растениями над землей. Слизни и улитки не любят лазать по сухим поверхностям, поэтому им будет сложно добраться до ваших растений.

Вот как это сделать:

Поднимите горшки на несколько сантиметров над землей. Вы можете это сделать, поставив их на кирпич, камни или деревянные бруски.

Убедитесь, что дно горшков не касается земли. Это важно, потому что улитки могут подняться по дну горшка и добраться до растения.

Используйте терракотовые горшки. Слизни не любят лазать по шероховатой поверхности терракоты.

Также эксперт посоветовал смазать цветочные горшки вазелином: "Я наношу вазелин на край горшков (наношу еженедельно), но вы должны проверять их еженедельно, иначе улитки устроят пир".

Алан Титчмарш также рекомендует:

Не поливайте растения излишне. Слизни любят влажные места, поэтому важно не давать им шанса.

Удаляйте из сада опавшие листья и другие укрытия. Слизни и улитки любят прятаться в темных, влажных местах.

Использовать ловушки для улиток. Существует много видов ловушек для слизней, которые можно купить в магазинах садоводства.

Эта простая хитрость поможет вам оградить ваши растения от улиток и слизней и сохранить их здоровыми и красивыми.

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