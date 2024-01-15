Нужна газета: как эффективно очистить стеклокерамическую плиту

Стеклокерамические плиты – это современный и стильный вариант для кухни. Однако они также могут быть достаточно сложными в очищении, особенно если на них образуются пригоревшие пятна или жирные брызги.

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Пищевая сода – это натуральное средство, которое может помочь вам быстро и легко очистить стеклокерамическую плиту. Она безопасна для использования, не содержит химических веществ и не повреждает поверхность плиты, пишет издание SantePlus.

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Вот как очистить стеклокерамическую плиту:

Очистите плиту от остатков пищи и любой грязи. Для этого воспользуйтесь спреем для чистки, который вы используете для кухни или просто мыльной водой и почистите плиту чистой мягкой губкой, или салфеткой из микрофибры. Напоследок промойте и протрите поверхность сухой тряпкой.

Еще один способ использования уксуса – налейте белый уксус в бутылку с распылителем и сбрызните обожженные пятна и жирные брызги так, чтобы они были полностью покрыты уксусом. Подождите до 20-30 мин и протрите загрязнение салфеткой из микрофибры.

Используйте пищевую соду и газеты. Нанесите ее на загрязнение, натертое уксусом. Начнет образовываться пена и кристаллы соды растворятся. Дайте смеси подействовать несколько минут. Затем потрите пятна газетой.

Обычно этих шагов достаточно, чтобы избавить поверхность стеклокерамической плиты от всех пятен. Однако если некоторые пятна остались, воспользуйтесь специальным скребком для керамических плит.

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