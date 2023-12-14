Нужна монета: как легко отчистить противень для духовки

Грязный противень духовки – это нечто, с чем сталкивался каждый, кто готовит дома. Брызги жира, капли и другие пригоревшие вещества могут быть стойкими и трудно удалить.

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Очищать противень духовки – это неприятная задача, которая может занять много времени и усилий. Однако есть несколько простых способов сделать это, не прибегая к химическим средствам, пишет Santeplusmag.

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Один из самых эффективных методов – использовать монету. Нанесите на противень несколько капель жидкости для мытья посуды и потрите кухонной губкой, как обычно. Затем осторожно потрите пятна монетой, пока они не исчезнут.

Другой способ – использовать кетчуп. Смажьте противень кетчупом и оставьте на 2-3 часа, а лучше на ночь. На следующий день протрите тарелку влажным бумажным полотенцем. Наконец, очистите тарелку для мытья посуды, чтобы удалить остатки.

Также можно попробовать раствор белого уксуса и соли. Приготовьте раствор с одинаковым объемом белого уксуса и крупной соли, добавив воду. Смочите губку в этом растворе и протрите противень до полной очистки. Оставьте на 15-20 минут, затем смойте водой.

Эти методы помогут вам легко и быстро очистить противень духовки, не прибегая к химическим средствам.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

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