Нужна только вода: как превратить кислые мандарины в сладкие в считанные минуты

Не всегда можно угадать, будут ли куплены мандарины сладкими, или их кисловатый привкус заставит глаз дергаться.

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Однако, даже если вы столкнетесь со вторым вариантом, не стоит расстраиваться – довольно оригинальный способ, благодаря которому цитрусовые будут напоминать вкус меда, пишет Garden Firenews.

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Для этого нужно уничтожить кислоту в мандаринах, а сделать это можно, подвергнув плоды воздействию высоких температур.

Конечно, можно разложить мандарины на подоконнике под солнцем – в таких условиях им понадобится около 2-3 дней, чтобы созреть.

Второй способ – замочить мандарины в теплой воде (приблизительно 40 ° C) на 10-15 минут. После этого мандарины нужно уложить в холодную воду. Эта процедура также поможет расщепить кислоту и сделать сладкими мандарины.

Оба способа являются эффективными, но второй более быстрым и практичным. Он особенно актуален зимой, когда не всегда есть возможность оставить мандарины на солнце.

Раньше врачи сказали, сколько мандаринов можно есть, чтобы не навредить себе.

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