Нужно копеечное средство: как почистить стиральную машину

Стиральная машина – это незаменимый помощник в домашнем хозяйстве. Однако, как и любой другой прибор, она требует регулярного ухода и чистки. Это поможет ей работать более эффективно и дольше прослужить.

Видео дня

Один из простых и эффективных способов почистить стиральную машину – это использовать соль. Соль обладает дезинфицирующими свойствами, помогающими удалить накипь, грязь и бактерии из барабана и других деталей стиральной машины, пишет Sante Plus.

Отмечается, что добавление соли в стиральную машину не только гарантирует чистоту прибора, но и позволяет "идеально постирать вашу одежду".

Читайте также: Для чего в стиральную машинку класть яичную скорлупу: странный, но действенный способ

Издание пишет, что соль способна удалить пятна, отбелить одежду и дезодорировать ее. А еще соль может сохранить яркость цвета во время стирки.

"Кристалы соли, состоящие преимущественно из хлорида натрия, обладают способностью отбеливать одежду и удалять стойкие жирные пятна. Однако это средство действительно эффективно только на недавних пятнах: оставьте его на пол часа, и вы увидите, что жир исчез", – отмечает Sante Plus. .

Читайте также: Почему во время стирки портятся полотенца: как этому помешать

Посредством соли можно удалить и октябрьские пятна от пота. Нужно грязные пятна смочить и сверху насыпать соль. Оставьте на 30 минут, а затем потрите пятна. Если они не смываются, положите одежду в миску с горячей водой и насыпьте 3 столовых ложки крупной соли, замочите на час. Сполосните одежду и постирайте в машине как обычно.

Эксперты советуют, если пятна слишком стойкие, попробуйте добавить к соли лимонный сок или пищевую соду.

Очистка стиральной машины солью и уксусом

Этот способ позволит удалить из машинки известковый налет и плесень. Когда будете включать прибор на стирку при высоких температурах, добавьте 100 мл уксуса и две столовые ложки соли.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!