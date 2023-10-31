Нужно ли мыть мясо перед каждым приготовлением

Мнения экспертов расходятся по поводу того, нужно ли мыть мясо перед приготовлением. Некоторые считают, что это снижает риск заражения бактериями, другие, напротив, считают, что для употребления полезного мяса достаточно кулинарной обработки.

Видео дня

Как и в случае с фруктами и овощами, мытье мяса – это почти естественный рефлекс. Однако это, казалось бы, логическое действие вызывает множество вопросов, пишет Sante Plus. Хотя некоторые исследования показали, какую опасность представляет, некоторые люди продолжают делать это как предохранительное средство.

Читайте также: Как защитить нарезанные яблоки от потемнения

Нужно ли мыть перед каждым приготовлением мясо?

Одно можно сказать наверняка: мытье мяса в проточной воде не делает его чище и полезнее, но приводит к распространению бактерий. Диетология Александра Ретиона объяснила недостатки этой практики журнала:

1. Мытье мяса составляет риск размножения бактерий.

Это может быть странным, но мытье мяса перед приготовлением может усугубить проблему. Промывая мясо, вы увеличиваете риск перекрестного заражения.

Ополаскивание мяса, птицы или рыбы под проточной водой перед приготовлением приводит к распространению бактерий, таких как сальмонелла или кампилобактер, на другие рабочие поверхности, кухонную утварь или даже другие продукты. Эти бактерии могут привести к пищевому отравлению, тем более что мытье мяса под проточной водой совсем не нужно и не уничтожает патогены пищевого происхождения.

Однако, согласно исследованию, опубликованному в Журнале защиты пищевых продуктов, мытье поверхности мяса кислым раствором, таким как уксус или лимонный сок, уменьшит количество бактерий на сыром мясе по сравнению с мытьем проточной водой. Однако самый безопасный способ избавиться от вредных микробов – тщательно приготовить мясо.

Как избежать перекрестного заражения, вызванного наличием бактерий на мясе?

Мытье мяса не удаляет бактерии. Они уже на поверхности и могут легко распространиться по всей кухне. Вот лучшие действия, которые следует предпринять, чтобы ограничить риск заражения.

1. Очистите поверхности, касающиеся мяса. Очень важно тщательно очистить используемые после приготовления или обработки мяса поверхности, а именно: рабочую поверхность, доску и мойку. Для этого не стесняйтесь распылять белый уксус на разные участки. Оставьте продукт, затем протрите его чистой влажной тканью.

2. Мойте руки после прикосновения сырого мяса. Чтобы снизить риск заражения, следует тщательно мыть руки после контакта с мясом. Для этого используйте теплую мыльную воду и осторожно потрите руки в течение примерно двадцати секунд.

3. Отделяйте сырое мясо из других продуктов. Поскольку сырое мясо содержит бактерии, то его следует отделять от других продуктов, готовых к потреблению. Сделав это, вы избежите риска перекрестного заражения.

4. Хорошо прожарьте мясо. Единственный способ гарантировать, что эти продукты безопасны для потребления – это тщательно готовить их, пока они не достигнут нужной внутренней температуры, что позволяет уничтожить болезнетворные микроорганизмы.

Откройте для себя четыре способа сохранить лимоны в течение длительного времени, чтобы они не цвели и не выбрасывались впустую.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!