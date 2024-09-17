Нужно ли поливать сад и огород осенью: дачники дали советы

Сентябрь часто радует нас теплой погодой, и многие овощеводы все еще собирают урожай помидоров, перца и других овощей. Однако с приходом осени многие ошибочно полагают, что можно прекратить полив. Рассмотрим, почему важно продолжать орошение осенью и как это делать правильно. Об этом пишет Униан.

Почему это важно

Многие овощи все еще растут и созревают Сентябрь может быть засушливым Молодые растения нуждаются в влаге для развития корневой системы

Что поливать

Помидоры, огурцы, перец, баклажаны, кабачки

Зелень

Морковь и свекла (прекращают за 1-2 недели до сбора урожая)

Как часто поливать

1-2 раза в неделю, в зависимости от:

Состояния растений



Влажность почвы



погодных условий

Особенности осеннего полива

Умереннее, чем летом

В холодную погоду поливают утром

Вода должна быть теплее воздуха

Норму полива уменьшают, но не прекращают полностью

Важность осеннего полива деревьев

Помогает растениям лучше перенести зиму

Предотвращает высушивание и обледенение

Защищает от солнечных ожогов весной

Как определить необходимость полива

Выкопайте ямку глубиной 30-50 см между деревьями. Возьмите горсть земли и сформируйте комок Положите комок на бумагу и оцените след: Влажный след – полив не нужен

Нет следа, но комок влажный – уменьшенный полив

Комок рассыпается - полноценный полив

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Нормы полива для деревьев

1-2 года: около 4 ведер воды

5-6 лет: 6-7 ведер воды

10 лет и старше: до 10 ведер

Когда прекращать полив

Обычно в октябре-ноябре

После опадания листья

При температуре воздуха 2-3°С

Важные замечания

Не переусердствуйте с поливом - чрезмерная влажность может повредить растениям

Ранний полив может спровоцировать рост побегов, что ухудшит зимостойкость.

Адаптируйте полив к конкретным условиям вашего сада и огорода

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить поздний урожай и подготовить ваш сад и огород к зимнему периоду, обеспечив здоровье и продуктивность растений в следующем сезоне.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

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