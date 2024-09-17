Нужно ли поливать сад и огород осенью: дачники дали советы
Сентябрь часто радует нас теплой погодой, и многие овощеводы все еще собирают урожай помидоров, перца и других овощей. Однако с приходом осени многие ошибочно полагают, что можно прекратить полив. Рассмотрим, почему важно продолжать орошение осенью и как это делать правильно. Об этом пишет Униан.
Почему это важно
- Многие овощи все еще растут и созревают
- Сентябрь может быть засушливым
- Молодые растения нуждаются в влаге для развития корневой системы
Что поливать
- Помидоры, огурцы, перец, баклажаны, кабачки
- Зелень
- Морковь и свекла (прекращают за 1-2 недели до сбора урожая)
Как часто поливать
- 1-2 раза в неделю, в зависимости от:
- Состояния растений
- Влажность почвы
- погодных условий
Особенности осеннего полива
- Умереннее, чем летом
- В холодную погоду поливают утром
- Вода должна быть теплее воздуха
- Норму полива уменьшают, но не прекращают полностью
Важность осеннего полива деревьев
- Помогает растениям лучше перенести зиму
- Предотвращает высушивание и обледенение
- Защищает от солнечных ожогов весной
Как определить необходимость полива
- Выкопайте ямку глубиной 30-50 см между деревьями.
- Возьмите горсть земли и сформируйте комок
- Положите комок на бумагу и оцените след:
- Влажный след – полив не нужен
- Нет следа, но комок влажный – уменьшенный полив
- Комок рассыпается - полноценный полив
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Нормы полива для деревьев
- 1-2 года: около 4 ведер воды
- 5-6 лет: 6-7 ведер воды
- 10 лет и старше: до 10 ведер
Когда прекращать полив
- Обычно в октябре-ноябре
- После опадания листья
- При температуре воздуха 2-3°С
Важные замечания
- Не переусердствуйте с поливом - чрезмерная влажность может повредить растениям
- Ранний полив может спровоцировать рост побегов, что ухудшит зимостойкость.
- Адаптируйте полив к конкретным условиям вашего сада и огорода
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить поздний урожай и подготовить ваш сад и огород к зимнему периоду, обеспечив здоровье и продуктивность растений в следующем сезоне.
Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.
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