Нужно ли сливать первый бульон во время варки супа: ответ вас удивит

Мнения о необходимости сливать первый бульон при варке мяса (куриного или любого другого) расходятся. Некоторые утверждают, что при этом теряется насыщенность блюда, поскольку именно в первой порции жидкости содержится много вкусообразующих веществ.

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Других пугает наличие белой пены, которая может выглядеть неаппетитно и начинает образовываться сразу после закипания воды. Именно поэтому многие хозяйки сливают первый бульон. Об этом пишет ТСН.

Однако специалисты утверждают, что пена – это свернутый белок. Чтобы ее избежать, советуют опускать мясо в кипящую воду. Тогда белок будет сворачиваться сразу внутри мяса.

Еще один способ – добавлять в бульон целую или половину луковицы незадолго до закипания. Тогда весь белок будет налипать на нее, а сам овощ обогатит блюдо ароматом. После приготовления луковицу можно просто вынуть.

Когда следует слить первый бульон из курицы: совет врачей

Диетологи несколько иначе относятся к этому вопросу. Они считают, если вы готовите бульон из купленной в магазине курицы, слить первую порцию жидкости просто необходимо. Так можно избавиться от большинства жиров, пуринов, антибиотиков, нитратов и радионуклидов.

Если же курица домашняя, первую воду можно не сливать. Разве что вы готовите суп для пожилых людей или детей – тогда лучше слить первый бульон, так блюдо лучше усваивается.

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Кому особенно полезен куриный бульон

Сам куриный бульон очень питателен для нашего организма. Он помогает:

Поддерживать работу сердца и сосудов. Содержит много калия, магния и кальция, необходимых для сердечно-сосудистой системы. Также коллаген, укрепляющий сосуды. Лучше готовить бульон на белом мясе без кожуры.

Питает костную ткань, ведь считается естественным средством против ломкости костей. Мясо содержит минералы, укрепляющие кости, зубы и ногти.

Облегчать симптомы похмелья благодаря содержанию белка и жира. Стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, помогая компенсировать обезвоживание и быстрее выводить продукты распада алкоголя.

Улучшать самочувствие на ранней стадии ОРВИ.

Поддерживать молодость и красоту благодаря минеральным веществам, витаминам и коллагену. Улучшает состояние волос, кожи, суставов.

Облегчать работу желудка, в том числе снижать кислотность. Рекомендуют употреблять при изжоге, язве, гастрите.

Также полезно употреблять куриный бульон тем, кто страдает астмой, бронхитом, пневмонией, курит или работает на вредных производствах.

Чем вреден первый бульон

Первый бульон обязательно должны сливать люди с проблемами желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Блюда из бульона нельзя есть из-за индивидуальной непереносимости определенных специй. Также он может вызвать аллергические реакции.

Бульон противопоказан людям с подагрой и мочекаменной болезнью, ведь накопление солей в организме усилится.

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