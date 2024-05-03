Нужно ли смазывать формы для куличей перед выпечкой: советы хозяек

С давних времен пасха считается главным блюдом пасхального стола. Ее приготовление – это не только кулинарный процесс, но и особый ритуал, объединяющий семьи.

Сегодня все чаще хозяйки выбирают для выпечки ремней не классические металлические формы, а удобные и практичные бумажные. Но действительно ли они так хороши, как кажутся на первый взгляд? Об этом пишет РБК.

Бумажные формы для паски:

Достоинства:

не нуждаются в смазке;

готовый кулич не нужно вынимать из формы;

экономят время и силы;

имеют эстетический вид, поэтому кулич можно подавать прямо в форме.

Недостатки:

не подходят для многократного использования;

могут подгореть при слишком высокой температуре;

не всегда доступны в магазинах.

Металлические формы для паски:

Достоинства:

прочные и долговечные;

обеспечивают равномерное пропекание;

многоразовые;

доступны в разных размерах и формах.

Недостатки:

требуют смазки перед выпеканием;

к готовому пояску может прилипать;

не такие эстетические, как бумажные.

Советы по использованию форм для паски:

Бумажные формы:

перед использованием слегка сомните форму, чтобы она лучше держала форму;

заполняйте тестом на 2/3;

выпекайте при температуре не выше 190°C;

после выпечки дайте пасхе немного остыть в форме.

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Металлические формы:

перед выпеканием смажьте форму сливочным маслом или растительным маслом;

можно также застелить дно формы пергаментом;

заполняйте тестом на 2/3;

выпекайте при температуре, указанной в рецепте;

чтобы достать готовый кулич из формы, проведите ножом по краю, а затем переверните форму на решетку.

Какие формы выбрать – зависит от ваших потребностей и предпочтений. Бумажные формы – это удобный и быстрый вариант, идеально подходящий для тех, кто не хочет тратить много времени на выпечку. Металлические формы – это более универсальный вариант, который прослужит вам много лет.

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