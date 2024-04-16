Нужны только спички: эксперты посоветовали самый простой способ избавиться от неприятного запаха в туалете

Уборка туалетной комнаты – дело необходимое, но неблагодарное. Иногда настойчивые запахи могут создать дискомфорт, особенно когда вы ожидаете гостей.

Знали ли вы, что существует простой и эффективный способ устранить эти неприятности – это спичечный трюк вместе с ополаскивателем для рта. Эти средства могут стать вашими лучшими помощниками в этом плане, уверяет издание santeplusmag.

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Начнем со спичек. Этот древний метод использовали наши бабушки, и теперь он снова возвращается в тренды. Просто чиркните спичкой или двумя, и пламя развеет неприятный запах, идущий из унитаза, обеспечивая быстрое и эффективное устранение ароматов. Сера при горении выделяет аромат, нейтрализующий посторонние запахи.

Но не только унитаз может стать источником неприятных запахов в ванной. Сливная труба раковины может создавать дискомфорт. Вот где появляется наш следующий лайфхак – ополаскиватель для рта. Просто вылейте немного жидкости для полоскания в ливень и подождите полчаса, затем промойте горячей водой. Жидкость для полоскания эффективно уничтожит бактерии и нейтрализует запахи, обеспечивая свежесть вашей ванной.

Теперь, когда вы знаете эти простые, но очень эффективные лайфхаки, вы можете наслаждаться свежестью в вашей ванной, независимо от обстоятельств. Поделитесь этим советом с близкими – комфорт в ванной может быть легким и доступным для всех.

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