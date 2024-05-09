О чем говорит наш пульс и как понять, когда следует ехать в больницу
Измерение пульса – это простой, но важный метод, который может помочь врачам оценить ваше состояние здоровья. Пульс – это ритмические колебания артерий, соответствующие каждому удару сердца. За ним следует регулярно следить. Об этом пишет Радиотрек.
Как измерить пульс:
- На запястье: Положите два пальца (указательный и средний) на внутреннюю сторону запястья, чуть ниже основания большого пальца.
- На шее: Приложите два пальца к боковой части шеи, чуть ниже подбородка.
- Под коленной чашечкой: Уложите два пальца на внутреннюю сторону колена, чуть ниже коленной чашечки.
Нормальный пульс:
- У детей (в возрасте 5-6 лет): 75-115 ударов в минуту
- У детей постарше и взрослых (в возрасте 10 лет и старше): 60-100 ударов в минуту
- У пожилых людей: 50-90 ударов в минуту
Норма пульса может немного отличаться у разных людей.
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Чем может быть вызван высокий пульс (тахикардия):
- Физическая нагрузка
- Эмоциональное возбуждение
- Жара
- Обезвоживание
- Некоторые лекарства
- Некоторые заболевания, такие как анемия, гипертиреоз, сердечная недостаточность
Чем может быть вызван низкий пульс (брадикардия):
- Физическая подготовка
- Некоторые лекарства
- Некоторые заболевания, такие как гипотиреоз, блокада сердца
- Старение
Когда следует обращаться к врачу:
- Если ваш пульс постоянно выше 100 ударов в минуту в состоянии покоя (тахикардия)
- Если ваш пульс постоянно ниже 60 ударов в минуту в состоянии покоя (брадикардия)
- Если вы чувствуете головокружение, одышку, боль в груди или другие неприятные симптомы, связанные с вашим пульсом
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