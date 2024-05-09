О чем говорит наш пульс и как понять, когда следует ехать в больницу

Измерение пульса – это простой, но важный метод, который может помочь врачам оценить ваше состояние здоровья. Пульс – это ритмические колебания артерий, соответствующие каждому удару сердца. За ним следует регулярно следить. Об этом пишет Радиотрек.

Как измерить пульс:

На запястье: Положите два пальца (указательный и средний) на внутреннюю сторону запястья, чуть ниже основания большого пальца.

Положите два пальца (указательный и средний) на внутреннюю сторону запястья, чуть ниже основания большого пальца. На шее: Приложите два пальца к боковой части шеи, чуть ниже подбородка.

Приложите два пальца к боковой части шеи, чуть ниже подбородка. Под коленной чашечкой: Уложите два пальца на внутреннюю сторону колена, чуть ниже коленной чашечки.

Нормальный пульс:

У детей (в возрасте 5-6 лет): 75-115 ударов в минуту

75-115 ударов в минуту У детей постарше и взрослых (в возрасте 10 лет и старше): 60-100 ударов в минуту

60-100 ударов в минуту У пожилых людей: 50-90 ударов в минуту

Норма пульса может немного отличаться у разных людей.

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Чем может быть вызван высокий пульс (тахикардия):

Физическая нагрузка

Эмоциональное возбуждение

Жара

Обезвоживание

Некоторые лекарства

Некоторые заболевания, такие как анемия, гипертиреоз, сердечная недостаточность

Чем может быть вызван низкий пульс (брадикардия):

Физическая подготовка

Некоторые лекарства

Некоторые заболевания, такие как гипотиреоз, блокада сердца

Старение

Когда следует обращаться к врачу:

Если ваш пульс постоянно выше 100 ударов в минуту в состоянии покоя (тахикардия)

Если ваш пульс постоянно ниже 60 ударов в минуту в состоянии покоя (брадикардия)

Если вы чувствуете головокружение, одышку, боль в груди или другие неприятные симптомы, связанные с вашим пульсом

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