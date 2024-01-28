О которой следует завтракать, обедать и ужинать, чтобы эффективно худеть: советы диетологов

Конечно, диета, состоящая из продуктов, сжигающих жир, играет ключевую роль в похудении. Но исследования показывают, что время еды также оказывает значительное влияние на ваш метаболизм и чувство голода в течение дня.

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Соблюдение режима питания – это не только похудение, но и общее здоровье и самочувствие. Слушайте свое тело и ешьте, когда чувствуете голод. Сбалансируйте свой рацион питания и ведите активный образ жизни.

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Вот оптимальное время для трех основных приемов пищи:

Завтрак: 7:00 – 7:11

7:00 – 7:11 Обед: 12:38

12:38 Ужин: 18:00 – 18:14

Почему именно это время?

Завтрак: Ранний завтрак запускает ваш метаболизм после сна, дает вам энергию в первую половину дня и помогает контролировать аппетит.

Ранний завтрак запускает ваш метаболизм после сна, дает вам энергию в первую половину дня и помогает контролировать аппетит. Обед: Прием пищи в это время обеспечивает вас энергией в течение дня и предотвращает переедание вечером.

Прием пищи в это время обеспечивает вас энергией в течение дня и предотвращает переедание вечером. Ужин: Ранний ужин дает организму время на переваривание пищи перед сном, что улучшает качество сна и предотвращает накопление жира.

Что касается перекусов:

Лучшее время: 11:01, 15:14 и 21:31 – когда вы можете ощущать легкий голод.

11:01, 15:14 и 21:31 – когда вы можете ощущать легкий голод. Рекомендуемые перекусы: Продукты, богатые клетчаткой и белок, чтобы дольше чувствовать сытость.

Что делать, если вы "сова"?

Завтракайте не позже, чем через час после пробуждения.

Распределите приёмы пищи в течение дня, чтобы сохранить энергию.

Старайтесь соблюдать регулярный режим питания, если это позволяет ваш ритм жизни.

Не рекомендуется пропускать приемы пищи, ведь это может привести к перееданию и нарушению метаболизма и есть поздним вечером, ведь это может негативно повлиять на ваш сон.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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