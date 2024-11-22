Об этом мало кто знает: для чего на джинсы нашивают кожаную этикетку

Почти каждая пара джинсов имеет кожаную вставку на поясе, но мало кто задумывается, откуда берет начало эта традиция. Кожаная бирка стала неотделимой частью джинсов еще более 150 лет назад.

В 1873 году компания Levi's ввела кожаные жакроны с эмблемой бренда на своих изделиях. Это нововведение имело одну главную цель – защитить продукцию от подделок. В то время джинсы стали подлинным культурным феноменом, и многие производители одежды начали выпускать собственные вариации. Рынок буквально заполонили имитации, которые использовали популярность Levi's для собственного обогащения, не тратя средства на качество или маркетинг. Об этом пишет ТСН.

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Компания решила отличиться, добавляя кожаную этикетку с уникальным дизайном, изготовить которую можно было только с помощью специального оборудования. Это сделало подделку их бренда практически невозможной.

Впоследствии идею подхватили и другие производители джинсов. Кожаные этикетки стали модной деталью, которая ассоциировалась с качественной одеждой. Со временем они превратились в стандартный ярлык, содержащий информацию о бренде, составе ткани, правилах ухода, плотности материала, артикулах и т.д.

Сегодня кожаная бирка остается неотделимым элементом джинсов, сочетающим в себе как эстетическую, так и практическую функции.

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