Обезьяны ограбили автомобиль, перевозивший апельсины (забавное видео)

Стая обезьян в Таиланде снова привлекла внимание к своим выходкам, на этот раз совершив дерзкое нападение на грузовик, перевозивший апельсины.

Инцидент произошел возле храма Пхра Пранг Сам Йот в Лопбуре во вторник, 23 апреля. Видео с камер видеонаблюдения, опубликованное The Independent, показывает, как обезьяны, не обращая внимания на оговорку водителя, убираются на белый пикап, остановившийся на железнодорожном переезде. Даже сигналы автомобиля не смогли отпугнуть голодных животных.

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Водитель, хоть и пытался отогнать приматов, не стал выходить из машины, вероятно, опасаясь возможных нападений. Как только на светофоре появился желтый свет, он покинул место происшествия.

В Таиланде случаи с обезьянами не редкость, и для борьбы с ними даже создано специальное подразделение полиции, использующее рогатки. Кроме того, в некоторых азиатских странах злоумышленники дрессируют обезьян для кражи ценных вещей у туристов и ограблений банков.

Напомним, в США утка Милкшейк отказывается купаться без друга бычка Пухлика.

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