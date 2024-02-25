Обидные фразы для мужчин: что не стоит говорить своему партнеру

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Иногда всего одна фраза ранит в самое сердце. Особенно мужчину. По мнению современных психологов, представители сильного пола не такие уж и невозмутимые и бесчувственные, как считалось раньше. Мужчины склонны к переживаниям и треволнениям уж точно не меньше, чем женщины.

В этом материале поговорим о том, что нельзя говорить мужчине, чтобы не навредить отношениям.

Обидные фразы, которые нельзя говорить мужчине

Слов, убивающих любовь, очень много, но мы собрали для вас фразы, которые нельзя говорить своему мужчине ни при каких обстоятельствах.

1. Ты не мужчина

Это даже не попытка обидеть, а самое настоящее моральное уничтожение. Удар ножом в спину. После таких слов сразу возникает сильное желание разорвать отношения. Некоторым мужчинам достаточно одной такой фразы, другой закипает после десятой. Но именно эта формулировка максимально обижает. В ваших отношениях точно не хватает именно этого?

2. Чем ты думал

На первый взгляд невинная, но очень обидная для мужчины фраза. Он рассуждает логически, просчитывает на несколько шагов вперёд, делает выводы. Поэтому обвинение в том, что мужчина не думает, задевает за живое своей несправедливостью. Фактически, это обвинение в неспособности принимать правильные решения. На отношениях подобные фразы сказываются не лучшим образом.

3. Ты всё равно не сможешь

Это ещё хуже, чем обвинение в том, что мужчина не умеет или не хочет. Похоже на вызов, скрытую манипуляцию, при этом вряд ли она сработает так, как нужно. А если вызов будет принят, то обида, скорее всего, не забудется долгое время. Мужчина ждёт от своей второй половинки поддержки и вдохновения, поэтому уберите приставку "не", и уверенности в том, что всё получится, добавится вам обоим.

4. Где ты ходишь

Если мужчина захочет рассказать, какими неведомыми тропами он ходил между убийством очередного дракона и поиском мешка золота, он с удовольствием сам расскажет об этом. Часто такой способ контроля представители сильного пола воспринимают как попытку захватить свою территорию, подорвать независимость.

5. Докажи, что ты меня любишь

Мужчина, который действительно любит свою женщину, регулярно показывает и доказывает свои чувства поступками. Помощь в бытовых делах, комплименты, звонки несколько раз в день — для сильного пола всё это почти равносильно признанию в своей любви. Если всего этого нет, бессмысленно принуждать человека ответить правильно. От этого он не станет любить вас сильнее, скорее наоборот.

6. Я справлюсь сама

Ваших заслуг никто не умаляет, возможно вы даже с дрелью умеете обращаться. Но это не повод оберегать вашего мужчину буквально от всего. Мужчина нужен, чтобы решать ваши проблемы и вопросы, это состояние — его стихия, поэтому отойдите в сторонку, не мешайте совершать подвиг.

7. Ты, как всегда, сделал всё через...

Раз всё так плохо, в следующий раз можно и не пытаться. Причина недовольства вторична: плохо прикрутил дверцу, неправильно поставил молоко в холодильник или купил не те яблоки. Берите на вооружение эту фразу, если хотите, чтобы ваш мужчина навсегда перехотел делать что-то действительно хорошо.

8. А я знала, что так и будет. А я предупреждала

Чем больше ошибок делает ваш мужчина, тем более успешным и реализованным он будет в ближайшей перспективе. Инвесторы из Силиконовой Долины больше всего ценят стартаперов, которые уже провалили несколько проектов. Ошибки несут громадную пользу для жизненного опыта, и мудрая женщина никогда не упрекнёт своего мужчину в такие минуты.

9. Дома поговорим

Эта фраза раздражает, вызывает нервный тик, пугает своей неизвестностью. Особым шиком считается прислать подобное сообщение утром, чтобы мужчина прокручивал возможные сценарии развития событий в голове до самого вечера. В этом случае он придёт домой уже тёпленьким, его можно будет брать голыми руками. Конечно, если вы хотите, чтобы с работы пришёл усталый, нервный и морально истощённый мужчина.

10. Секса не будет, пока ты не…

Регулярная интимная жизнь хорошо сказывается на отношениях, периодическая разрядка нужна представителям сильного пола как воздух. И если такой возможности не будет здесь с вами, он обязательно найдёт её в другом месте. Если секс в вашей паре нужен только ему, то это тоже повод пересмотреть перспективы развития отношений.

11. Твоя мама меня достала

Вас никто не заставляет любить его родителей, а тем более других родственников, но отзываться о них плохо категорически неприемлемо. Переход на личности — табу.

12. Опять твой дурацкий футбол

Хобби вашего мужчины, как минимум, заслуживает уважения. Даже если в глубине души вы считаете по-другому. Разделять с ним его хобби можно, но совершенно необязательно, а вот отвергать — недальновидно и плохо для отношений.

13. А у Лены муж…

Фактически, это идеальный сын маминой подруги. Только теперь он превратился в идеального мужа подруги жены. Такие сравнения снижают самооценку даже уверенным в себе альфа-самцам. Психологи очень рекомендуют не сравнивать детей со сверстниками, ни под каким предлогом. Со взрослыми людьми это работает точно так же.

14. Да, это Вова, мой бывший

Скрывать контакты с бывшими мужчинами нет смысла. Но и говорить о них так, как будто это в порядке вещей — тоже не стоит.

15. Раскабанел, сходи в спортзал

Женщинам нельзя указывать на физические недостатки. Их можно сильно обидеть. А для сурового мужика это мотивация! А вот и нет… Мужчине точно также обидно и неприятно, как и вам. При этом вы услышите характерный шелест. Это потихоньку прорастают новые побеги его комплексов и неуверенности в себе.

16. Ты ведёшь себя как ребёнок

Каждый из нас имеет право на маленькие слабости. Если ситуация выходит из-под контроля, попробуйте на время отложить дела и присоединиться. Идеально — засесть с ним вместе за "танчики". Приемлемо — заняться "детским" занятием, которое нравится лично вам. Но делать из ситуации проблему, наседать — точно не стоит.

17. Когда любят, делают не так, а вот так

А он в это время включает логику и думает: "А может быть действительно что-то пошло не так? Надо как следует всё обмозговать. Возможно, не стоит мучить себя и эту ни в чём не повинную даму. Может она права. И мне стоит поискать настоящую любовь где-нибудь в другом месте?".

18. У нас нет на это денег

Он купил себе удочку, спортивную форму, какую-то штуку в машину, а не потратил эти деньги на вас? Всё уже случилось, высказывать претензии бессмысленно. Дайте человеку право на счастье, возможность насладиться моментом. Кто чем богат, тот тем и делится. Если вашему мужчине будет хорошо рядом с вами, в следующий раз и ваши желания не останутся незамеченными.

19. Зай, дай денег

Помните Воланда из "Мастера и Маргариты"? Он говорил: "Никогда и ничего не просите. Никогда ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут". Иногда можно намекнуть, но научитесь делать это понятно и элегантно, иначе всё будет выглядеть еще хуже, чем ненавязчивая просьба, переходящая в категорическое требование.

20. Ты вообще меня не понимаешь

Женщине иной раз и самой себя не понять, а тем более не стоит требовать этого от мужчины, ведь он, конечно же, вряд ли научится читать ваши мысли. Для отношений гораздо полезнее прямые и конструктивные беседы. Не нравится — скажите, непонятно — спросите. Это не всегда удобно и часто непривычно, но всё работает именно так.

21. Ты плохо целуешься, обнимаешь, гладишь

Иногда женщина недовольна тем, как мужчина проявляет свои чувства. Да, представители сильного пола часто не умеют делать это так же красиво и убедительно, как в голливудских фильмах или бразильских мелодрамах. Но слышать такое от своей второй половинки обидно и унизительно. Такие упрёки скорее всего приведут к охлаждению чувств.

22. Мой сладкий пупсик

Всё самое интересное начинается, когда такие фразы звучат слишком часто. Возможно случится так, что ваш персональный "пупсик", "зайка" или "мишка" мало-помалу начнёт вести себя именно таким, плюшевым образом, будет игрушечным, робким и нерешительным, а разве этого вы добивались? А возможно его будет раздражать обилие "сладкого", что тоже ни к чему хорошему не приведет.

Помните — слова ранят. Сильно, а иногда больно.

И мужчины, и женщины одинаково могут обижаться. Будьте внимательны к партнёру, не будьте критичны и эгоистичны. Проявляйте терпение, такт и уважение, тогда ваши отношения будут здоровыми и долговечными.