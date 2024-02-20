Облачный микрофренч: маникюр 2024 года, уже покоривший Голливуд

Австралийская актриса Марго Робби продемонстрировала модный маникюр в новой технике Cloudy Micro French. Его исполнила известная мастерица Бетина Гольдштейн, делающая необычные минималистические маникюры знаменитостям.

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Cloudy Micro French или "Облачный микрофренч" – это оригинальная версия классического французского маникюра. Он требует сложной работы, хотя выглядит очень ненавязчиво, будто ногти совсем не украшены. Об этом пишет Радиотрек.

Главная особенность – размытые линии между белой полоской и основанием ногтя, а также использование приглушенных оттенков бежевого и белого.

Пока рано говорить, станет ли облачный микрофренч популярным трендом. Однако поклонники Марго Робби восторженно восприняли ее новый маникюр.

Напомним, бюджетный, но выглядит дорого : 7 признаков маникюра в стиле "old money".

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