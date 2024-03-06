Обладают противовоспалительным и болеутоляющим действием: польза оливок для здоровья, о которой вы не знали

Долголетнее оливковое дерево, по мнению нутрициологов, может поделиться своей жизненной силой с людьми. Соединения, присутствующие в оливках и оливковом масле, в частности олеокантал, обладают противовоспалительными, антиоксидантными и обезболивающими свойствами. Согласно публикации на Pysznosci.pl, этот продукт, несомненно, следует включить в свой ежедневный рацион.

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Польза оливок для нашего здоровья

Это скромное растение содержит большое количество питательных веществ. Оливки являются настоящим кладезем минералов и витаминов, необходимых для полноценного функционирования нашего организма.

Например, оливки богаты витаминами группы B, играющими ключевую роль в нормальной работе нервной системы. Они оказывают положительное влияние на наше эмоциональное состояние, уменьшая тревогу и стресс. Эти витамины также необходимы для поддержания концентрации и памяти. Именно витамины группы B обеспечивают красоту наших ногтей, волос и кожи.

В оливках содержится также большое количество витаминов A, E и C. Они являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов. Кроме того, они помогают замедлить процессы старения и снижают риск заболеваний, связанных с нездоровым образом жизни.

Оливки – как средство от боли

Открытый доктором Гарри Бомонтом олеокантал, присутствующий в оливках, действует подобно ибупрофену. Согласно научным исследованиям, он также помогает устранить многие типы раковых клеток, не причиняя вреда здоровым. Кроме того, олеокантал препятствует накоплению бета-амилоида, вызывающего болезнь Альцгеймера.

Несмотря на то что на первый взгляд оливки могут показаться высококалорийными (в 100 г содержится около 120 ккал), они содержат полезные жиры, способные повысить уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Сколько оливок нужно съедать каждый день, чтобы получить все преимущества для здоровья? Специалисты утверждают, что достаточно 7-8 штук.

Как правильно употреблять оливки

Оливки можно есть как самостоятельную закуску, добавлять в салаты, пиццу или другие блюда, в том числе и мясные. Они неотъемлемой частью средиземноморской диеты. Хотя украинцы чаще всего видят зеленые и черные оливки, на самом деле их цветовая гамма гораздо шире, включая оттенки красного и коричневого.

Цвет оливок не случаен, он указывает на стадию созревания продукта:

Зеленые – собирают в сентябре, когда оливки еще незрелые. Они имеют твердую консистенцию, слегка горьковатый вкус и богаты витамином С;

– собирают в сентябре, когда оливки еще незрелые. Они имеют твердую консистенцию, слегка горьковатый вкус и богаты витамином С; Красные – собирают в конце октября – начале ноября, когда плоды уже начинают созревать. Цвет может варьироваться от красного до коричневого оттенка. Сочетают мягкий привкус сладости и горечи;

– собирают в конце октября – начале ноября, когда плоды уже начинают созревать. Цвет может варьироваться от красного до коричневого оттенка. Сочетают мягкий привкус сладости и горечи; Черные – собирают в декабре, имеют темно-фиолетовый цвет, мягкую консистенцию и слегка солоноватый вкус.

Что полезнее – зеленые или черные оливки? На самом деле нет однозначного ответа. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Интересно, что диетологи часто рекомендуют промывать консервированные оливки, чтобы избавиться от избытка соли и других примесей.

Можно ли есть оливки при гастрите: противопоказания

К сожалению, оливки можно употреблять далеко не всем. Этот продукт оказывает выраженное желчегонное действие, поэтому не следует добавлять его в рацион людям во время обострения холецистита и других заболеваний желчного пузыря. Их нельзя есть также при наличии камней в почках.

Консервированные оливки могут быть вредными из-за примесей, которые добавляют изготовители. Да, остатки глутамата натрия и невымытой каустической соды делают их сильными аллергенами. Оливки противопоказаны при гастрите и детям до 3 лет.

Напомним, мы уже писали, почему нужно выпивать чашку кофе в день.

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