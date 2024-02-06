Обладают свойством защищать от рака: грибы, которые следует обязательно включить в свой рацион.

Ученые из Португалии выяснили, что шампиньоны и белые грибы обладают уникальными противораковыми свойствами, отличными от других видов грибов. Исследователи изучили микроРНК высушенных белых грибов (Boletus edulis) и шампиньонов (Agaricus bisporus), используя метод анионообменной хроматографии. Эта техника позволяет разделить вещества по заряду их молекул и ионов с помощью ионообменной смолы.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Medical Science Forum.

Анионообменная хроматография применяется для качественного и количественного анализа чистоты реактивов, лекарств, а также для очищения антибиотиков и белков.

Чтобы оценить потенциальную противораковую активность испытуемых грибов, их сравнили с лисичками (Cantharellus cibarius). Ранее было доказано, что лисички угнетают рост раковых клеток.

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Ученые обнаружили, что микроРНК белых грибов и шампиньонов содержат уникальные фракции BEDA, BEDB и ABIA соответственно. Фракция ABIA из шампиньонов способна снижать жизнеспособность раковых клеток при концентрации 50 мкг/мл. Высшие дозы усиливают противораковый эффект, но являются токсичными и для здоровых клеток.

Также продемонстрировали противораковую активность фракции BEDB из белых грибов.

Авторы отмечают необходимость дальнейших исследований механизмов противоракового действия отдельных видов съедобных грибов.

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