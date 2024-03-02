Обнаруженное в Польше 'озеро костей' может опровергнуть теорию о происхождении славян

Антропологи из Лодзки университета вместе с исследователями из Университета Николая Коперника в Торуне раскрывают невероятные тайны древней истории, которые могут изменить наше понимание происхождения славян. Новые данные, полученные из исследований, показывают, что история населения территории Польши может быть значительно сложнее, чем мы думали.

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Основной основой этих изменений являются находки в археологическом участке Папово Бискупи. Здесь было обнаружено большое озеро костей и многочисленные артефакты бронзового века, датируемые до 1000-450 годов до нашей эры. Находка открывает новую главу в истории региона и может переписать некоторые страницы истории славян, пишет Science in Poland.

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Профессор Веслав Лоркевич из Лодзкого университета отмечает, что практикуемые на этой территории кремационные обряды свидетельствуют о высоком уровне культуры и религиозного убеждения наших далеких предков. Обнаруженные кости людей открывают новые возможности для исследования генетического состава древних популяций.

Более того, многие найденные артефакты, включая многочисленные бронзовые украшения, свидетельствуют о высоком уровне культуры и ремесел среди древних жителей этой местности. Это дает новое измерение в нашем понимании жизни и общества того времени.

И, возможно, самое важное, что исследование ДНК находок из Папово Бискупи подвергает сомнению текущую теорию о происхождении славян. Результаты показывают, что генетический состав этих людей почти не отличается от современного населения региона. Это указывает на то, что история населения территории современной Польши может быть сложнее, чем считалось ранее.

Напомним, в Италии была найдена гробница этрусской царицы 5 века до нашей эры.

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