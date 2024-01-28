Обновился прогноз магнитных бурь на конец января

Магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

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Сегодня, 28 января, ожидается шторм силой в четыре балла. Он достигнет "оранжевого уровня" опасности. А завтра, 29 января, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. Сила ударов не превысит "зеленого уровня", то есть магнитные бури будут малоощутимы для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями, сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури, календарь

В феврале, предварительно, опасные шторма станут 18 и 19 числа.

Как магнитные бури влияют на организм человека

Геомагнитные штормы могут вызвать следующие симптомы:

Перепады АД.

Затрудненное дыхание.

Аритмия.

Головная боль.

Тошнота.

Учащенное сердцебиение.

Ломота в суставах.

Депрессия.

Ухудшение сна.

Что делать когда магнитные бури:

Во время магнитной бури лучше избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце.

Пейте достаточно воды. Магнитная буря может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Употребляйте продукты, богатые магнием. Магний помогает организму противостоять воздействию магнитной бури. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи, семена, сухофрукты, бобовые, зеленые листовые овощи.

Используйте успокаивающие средства. Если вы испытываете ухудшение самочувствия, можете принять успокаивающие средства, такие как валериана, мелисса, пустырник.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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