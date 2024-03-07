Обновился прогноз магнитных бурь на март: когда ждать ударов

К середине марта 2024 года на Земле ожидается две мощные магнитные бури. Затем наступит период затишья. Геомагнитные удары возобновятся в конце месяца.

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Это выплавляется из предварительного прогноза центра Meteoagent. Согласно графику, 8 марта по Земле ударит четырехбалльная буря (оранжевый уровень опасности), а 9 марта следует ожидать усиления шторма до 5 баллов (красный уровень).

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Когда магнитные бури 2024 года?

Почему происходят магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за изменений в магнитном поле Земли, обычно вызванных солнечным ветром или солнечными взрывами. Когда солнечный ветер столкнется с магнитосферой Земли, это может повлечь за собой разряды энергии, вызывающие магнитные бури. Эти бури могут иметь разные последствия для Земли, включая сияние северного и южного сияния (явление, когда атмосфера Земли освещается через взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой), а также могут влиять на магнитные компасы и коммуникационные системы.

Как магнитные бури влияют на организм человека

Некоторые исследования указывают на возможность того, что интенсивные магнитные бури могут влиять на физическое и психическое здоровье человека. Например, некоторые люди могут почувствовать головную боль, стресс или возбуждение во время магнитных бурь.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году Солнце исчезнет на 4 минуты для 32 миллионов человек.

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