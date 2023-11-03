Обработайте огород и сад осенью этим раствором и забудьте о болезнях растений

В ноябре огородникам и садоводам нужно хорошо подготовить растения и почву к зиме и следующему сезону. Если вы не хотите тратиться на дорогие удобрения и инсектициды, попробуйте воспользоваться шелухой из лука.

Видео дня

Издание GardenLux советует собирать луковую шелуху и делать из него специальные настойки, которые способны стать удобрением и эффективно бороться против зимующих в земле вредителей.

Полезные свойства луковой шелухи

Эти отходы содержат целый ряд питательных веществ, и их концентрация в шелухе даже выше, чем в самом овоще. Благодаря стимулирующим и восстановительным свойствам такая подкормка незаменима в борьбе с распространенными заболеваниями и вредителями огородных культур и даже комнатных растений.

Читайте также: Пять растений, которым нужно мало света

Как использовать луковую шелуху для обработки

Чаще луковая шелуха используется в сухом виде при посадке растений. Опытные огородники используют его в качестве профилактического средства, засыпая в лунку при высадке картофеля, что позволяет уберечь клубни от вредителей, например проволочника.

Но наиболее эффективной подкормкой считаются жидкие настои или отвары. На их основе готовят рабочие растворы, используемые для корневой подкормки растения.

Эти настои применяются не только как удобрения, но и для борьбы с такими паразитами, как тли, клещи, тля, а также гусеницы и грызуны. Обработку огородных культур производят с частотой раз в 7–10 дней.

Как приготовить настой и отвар из луковой шелухи

200 г луковой шелухи нужно залить литром воды и настаивать в течение 24 часов. Смесь процеживают, а шелуху отжимают и подкапывают под кусты или деревья. Процеженный настой разводят в ведре воды и поливают им садовые или огородные культуры. Этим раствором обрабатывают также грунт.

Чтобы приготовить отвар из шелухи, его запаривают кипятком (литр на 200 граммов шелухи). Затем переливают в кастрюлю, добавляют литр воды и кипятят 10 минут. Полученный раствор следует процедить и развести 10 литрами воды.

Образовавшееся средство можно хранить до трех суток в прохладном месте, однако лучше использовать его сразу.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!