Обращайте внимание на процент какао: Ученые назвали преимущества черного шоколада

Темный шоколад – это продукт, славящийся своими полезными свойствами. Он содержит антиоксиданты, микроэлементы и другие вещества, которые могут оказывать положительное воздействие на здоровье.

Видео дня

Темный шоколад может быть противопоказан людям с некоторыми заболеваниями, такими как аллергия, кислотный рефлюкс, мигрени или чувствительность кофеина. Также следует помнить о возможном содержании тяжелых металлов в шоколаде, что подчеркивает важность умеренности, пишет Verywell Health.

Читайте также: Как приготовить натуральный чай со специями

Вот некоторые из полезных свойств темного шоколада:

Повышает работоспособность. Темный шоколад содержит кофеин и теобромин, которые являются естественными стимуляторами. Они могут помочь увеличить внимание и концентрацию, а также улучшить умственную работоспособность.

Замедляет процессы старения . Антиоксиданты, содержащиеся в темном шоколаде, помогают оградить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это может способствовать замедлению процессов старения.

. Антиоксиданты, содержащиеся в темном шоколаде, помогают оградить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это может способствовать замедлению процессов старения. Полезен для сердечно-сосудистой системы . Темный шоколад содержит микроэлементы, такие как магний, калий и флавоноиды. Эти вещества могут помочь снизить уровень холестерина, артериальное давление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

. Темный шоколад содержит микроэлементы, такие как магний, калий и флавоноиды. Эти вещества могут помочь снизить уровень холестерина, артериальное давление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшает настроение. Темный шоколад содержит триптофан, аминокислоту, способствующую выработке серотонина. Серотонин является гормоном счастья, который может помочь улучшить настроение, снизить стресс и улучшить сон.

Как выбрать темный шоколад

При выборе черного шоколада принципиально направить внимание на содержание какао. Чем выше содержание какао, тем больше полезных веществ содержит шоколад. Оптимальным считается содержание какао не менее 70%.

Также следует обратить внимание на состав шоколада. Лучший вариант – это шоколад без добавок, таких как молоко, сахар или сливочное масло. Такой шоколад будет более полезным и менее калорийным.

Как употреблять темный шоколад

Темный шоколад можно употреблять в качестве лакомства или добавлять в разные блюда, например, в полосе, выпечку или соусы.

Рекомендованная дневная норма потребления черного шоколада составляет 30-40 граммов. При этом важно употреблять шоколад в умеренных количествах, поскольку он содержит калории и жиры.

Советуем обратить внимание на рецепт вкусного и мягкого брауни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!