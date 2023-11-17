Обратите внимание на запах и материал: как правильно выбирать елочные украшения, чтобы не навредить здоровью

При покупке елочных украшений обязательно обратите внимание на состав изделий и оцените их запах, поскольку низкокачественные игрушки могут вызвать химическое поражение или аллергические реакции. Некоторые изделия могут содержать токсичные вещества, хотя и в малых концентрациях, но накапливаются в организме и представляют опасность, особенно это касается обычных пластиковых украшений.

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Об этом пишет ТСН.

Если чувствуется резкий запах от пластиковых игрушек, лучше воздержаться от их покупки, поскольку это может оказаться вредным для организма. То же касается гирлянд – они не должны иметь неприятного запаха, нагреваться или выглядеть некачественно.

Медики рекомендуют избегать новогодних игрушек из стекла в домах с малыми детьми или домашними животными. Опасность заключается не только в том, что украшение может разбиться, но и в том, что ребенок может проглотить обломки стекла.

Также обращайте внимание на внешний вид елочных игрушек: лучше выбирать те, которые имеют однородную структуру и отсутствуют бусинки и мелкие детали, которые могут быть опасны для детей. Избегайте покупок украшений, которые оставляют следы блесток или краски на руках.

При размещении игрушек и гирлянд на елке убедитесь, что они недоступны для малыша.

Напомним, мы уже писали, какие мультфильмы можно посмотреть на Новый Год.

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