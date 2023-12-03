Обречете семью на бедность: Что категорически запрещено делать вечером

Уборка дома – это не только о создании порядка, но и об энергетическом обряде, который, по некоторым источникам, может иметь важное значение. Взглянем на давние верования и современные практики и разберем, можно ли убирать вечером.

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Наши предки считали, что каждый час дня имеет свою энергетику: Солнце – начало жизни, а Луна – символ смерти и мистики. Согласно народным верованиям, вечерняя уборка считалась плохой приметой, пишет Главред.

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Убирать после заката, по традиционным верованиям, могло привести к бедности в семье. Верили, что ночью проходят магические ритуалы ведьм и колдунов, поэтому считалось, что вечерняя уборка может обратить на себя негатив.

Некоторые запреты после захода солнца включают в себя оставление немытой посуды, несение хлеба-соли за порог, выполнение операций с деньгами, а также выбрасывание мусора. Считалось, что мусор сохраняет энергию жителей дома, и его выброс может привести к неприятностям. Подметание руками или метла вечером, по верованиям, может выместить положительную энергию.

Чтобы быстро убрать перед приходом гостей можно использовать капроновые колготки. Разрежьте их пополам и закрепите на венке. Когда вы будете капроновыми колготами двигать по полу, они соберут все виды загрязнений.

Хотя традиционные верования могут звучать интересно, важно учитывать современный контекст и комфорт личной жизни. Уборка – это индивидуальное дело, и каждый может выбирать время и методы, отвечающие его потребностям и убеждениям.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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