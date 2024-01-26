Обрежьте эти растения зимой, чтобы весной иметь пышный сад

Зимняя обрезка плодовых деревьев и кустов является распространенной практикой, которую многие садоводы считают эффективной для повышения урожайности и здоровья растений. Однако как и любая другая садовая процедура, она имеет свои правила и особенности.

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Основное преимущество зимней обрезки состоит в том, что в этот период деревья и кустарники находятся в состоянии покоя, что облегчает их обрезку. Кроме того, при низких температурах рана от среза заживает быстрее и легче, пишет Express.

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Однако с другой стороны, зимняя обрезка может привести к повреждению деревьев и кустов, если она производится неправильно. К примеру, если срезать ветки, не находящиеся в состоянии покоя, они могут засохнуть или даже погибнуть.

В общем, цель обрезки – помочь мертвым, больным или поврежденным ветвям и стимулировать новый рост весной.

Отдельные садовые растения обрезают в разное время года, и правильно это сделать очень важно.

Например, форзицию лучше обрезать в конце февраля и до середины апреля.

"Обрезка в этот период позволяет форзиции направить свою энергию на выработку нового роста и обеспечивает крепкое цветение в следующем сезоне. Важно обрезать до того, как почки начнут набухать, поскольку это способствует более полному и более яркому расцвету цветов", - пояснили эксперты.

В форзиции удаляют старые и толстые стебли, чтобы стимулировать рост молодых ветвей.

Глициния также требует регулярной обрезки. Сначала обрежьте боковые побеги, укороченные прошлым летом, до двух-трех почек от основания, чтобы улучшить структуру растения и сосредоточить энергию на формировании весенних цветов.

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Плодные кусты можно обрезать зимой, лучше всего в феврале. Это касается и плодовых деревьев.

"Начните с удаления мертвых, больных и поврежденных побегов и веток, а затем удалите скрещенные побеги, которые стираются. Храните лучше расположенный, обращенный наружу, если он не сильно поврежден. Обрежьте сильные побеги, растущие в центр. Ищите любые растущие вниз ветви низко на дереве, которые получают мало света и могут стать препятствием", – добавили специалисты.

Это будет способствовать разветвлению и формированию плодовых шпор. Садоводы советуют оставлять молодые боковые побеги необрезанными, чтобы они могли развить плодовые почки весной.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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