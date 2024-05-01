Обязательно добавьте это при посадке рассады: лучшее удобрение для помидоров

Чтобы уберечь будущий урожай помидоров от вредителей и улучшить их приживаемость, рекомендуется перед посадкой добавить в лунки определенные удобрения и препараты.

Следуя этим простым советам, вы сможете оградить свои томаты от вредителей, стимулировать их рост и улучшить приживаемость на новом месте. Что же советуют специалисты "Флористикс"?

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Защита от вредителей Перед посадкой рассады помидоров рекомендуется добавить в лунку гранулированный препарат "Рембек". Это средство эффективно борется с медведкой, которая может нанести значительный вред растениям.

Вместе с " Рембеком " рекомендуется добавить в лунку органическое удобрение "Агровит Кор". 10 кг этого удобрения по своей эффективности равняется 150 кг перегноя, поэтому оно может стать отличной альтернативой, если у вас его нет.

" рекомендуется добавить в лунку органическое удобрение "Агровит Кор". 10 кг этого удобрения по своей эффективности равняется 150 кг перегноя, поэтому оно может стать отличной альтернативой, если у вас его нет. Стимулирование роста: За день до высадки рассады рекомендуется полить ее раствором янтарной кислоты. Это поможет стимулировать развитие корневой системы и улучшить адаптацию растений к новому месту.

Как правильно посадить рассаду томатов:

Добавьте в лунку столовую ложку Агровит Кору и несколько гранул Рембека. Тщательно перемешайте удобрения с грунтом. Опустите саженец в лунку, удалите семядольные листья. Заверните лунку. В случае слишком влажной почвы на участке можно посадить томаты не в грунт, а в обычные полиэтиленовые пакеты без дна.

После посадки:

Полейте каждое растение 0,5л теплой воды.

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