Обязательно добавьте в рацион: диетологи назвали главные преимущества греческого йогурта
Забудьте о вредных перекусах! Греческий йогурт – это не только вкусный, но очень полезный продукт. Он поможет вам похудеть, улучшить работу пищеварения и укрепить здоровье.
Диетолог Эми Гудсон рекомендует всем, кто следит за фигурой, добавить в свой рацион один продукт, от которого невозможно поправиться.Что это за чудо-продукт? Греческий йогурт!
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Почему именно греческий йогурт?
- Он богат белком. Белок надолго дает ощущение сытости, поэтому вы не будете переедать.
- Он обладает низкой калорийностью. Можете есть его без опаски за свою фигуру.
- Он содержит полезные ягоды. Ягоды богаты антиоксидантами, клетчаткой и витаминами.
- Он наполнен пробиотиками. Пробиотики необходимы для здоровья кишечника.
- Он богат кальцием и витаминами группы B. Кальций необходим для здоровья костей, а витамины группы B активизируют умственную деятельность.
Как употреблять греческий йогурт для похудения?
- Ешьте его как перекус. Добавьте к йогурту горсть ягод, и вы будете сытыми в течение нескольких часов.
- Замените завтрак или ужин. Это поможет вам снизить общую калорийность рациона.
- Добавьте его в салаты или смузи. Это сделает вашу пищу более полезной и сытной.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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