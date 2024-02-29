Обязательно добавьте в рацион: диетологи назвали главные преимущества греческого йогурта

Забудьте о вредных перекусах! Греческий йогурт – это не только вкусный, но очень полезный продукт. Он поможет вам похудеть, улучшить работу пищеварения и укрепить здоровье.

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Диетолог Эми Гудсон рекомендует всем, кто следит за фигурой, добавить в свой рацион один продукт, от которого невозможно поправиться.Что это за чудо-продукт? Греческий йогурт!

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Почему именно греческий йогурт?

Он богат белком. Белок надолго дает ощущение сытости, поэтому вы не будете переедать.

Белок надолго дает ощущение сытости, поэтому вы не будете переедать. Он обладает низкой калорийностью. Можете есть его без опаски за свою фигуру.

Он содержит полезные ягоды. Ягоды богаты антиоксидантами, клетчаткой и витаминами.

Ягоды богаты антиоксидантами, клетчаткой и витаминами. Он наполнен пробиотиками. Пробиотики необходимы для здоровья кишечника.

Пробиотики необходимы для здоровья кишечника. Он богат кальцием и витаминами группы B. Кальций необходим для здоровья костей, а витамины группы B активизируют умственную деятельность.

Как употреблять греческий йогурт для похудения?

Ешьте его как перекус. Добавьте к йогурту горсть ягод, и вы будете сытыми в течение нескольких часов.

Замените завтрак или ужин. Это поможет вам снизить общую калорийность рациона.

Это поможет вам снизить общую калорийность рациона. Добавьте его в салаты или смузи. Это сделает вашу пищу более полезной и сытной.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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