Обязательно добавьте в рацион после 50 лет: Как какао влияет на здоровье пожилых людей
Какао – это вкусный и ароматный напиток, который любят люди всех возрастов. Но мало кто знает, что он также обладает множеством полезных свойств, особенно для людей зрелого возраста.
Однако, как и любой другой продукт, какао имеет некоторые противопоказания, пишет ТСН. Его не следует употреблять людям, обладающим непереносимостью кофеина, а также людям с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, заболеваниями печени или желчного пузыря, аритмией или высоким артериальным давлением. Суточная норма употребления какао для людей зрелого возраста составляет 20-30 граммов.
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Благодаря большому содержанию антиоксидантов, какао помогает:
- снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт;
- Снизить уровень "плохого" холестерина в крови;
- нормализовать уровень сахара в крови;
- Предотвратить развитие рака;
- Улучшить работу мозга и память;
- Укрепить иммунитет;
- Улучшить состояние кожи.
Также какао содержит магний, необходимый для здоровья сердца, нервной системы и мышц.
Вот несколько конкретных примеров того, как какао может помочь людям пожилого возраста:
- Укрепление сердца и сосудов. Какао помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, что уменьшает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
- Снижение риска рака. Содержащиеся в какао антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений, которые могут привести к развитию рака.
- Улучшение работы мозга. Какао улучшает кровоснабжение мозга, что может помочь улучшить память, концентрацию и другие когнитивные функции.
- Укрепление иммунитета. Какао содержит антиоксиданты, помогающие защитить организм от инфекций.
- Улучшение состояния кожи. Содержащиеся в какао антиоксиданты помогают защитить кожу от свободных радикалов, которые могут привести к преждевременному старению кожи.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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