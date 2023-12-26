Обязательно добавьте в рацион после 50 лет: Как какао влияет на здоровье пожилых людей

Какао – это вкусный и ароматный напиток, который любят люди всех возрастов. Но мало кто знает, что он также обладает множеством полезных свойств, особенно для людей зрелого возраста.

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Однако, как и любой другой продукт, какао имеет некоторые противопоказания, пишет ТСН. Его не следует употреблять людям, обладающим непереносимостью кофеина, а также людям с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, заболеваниями печени или желчного пузыря, аритмией или высоким артериальным давлением. Суточная норма употребления какао для людей зрелого возраста составляет 20-30 граммов.

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Благодаря большому содержанию антиоксидантов, какао помогает:

снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт;

Снизить уровень "плохого" холестерина в крови;

нормализовать уровень сахара в крови;

Предотвратить развитие рака;

Улучшить работу мозга и память;

Укрепить иммунитет;

Улучшить состояние кожи.

Также какао содержит магний, необходимый для здоровья сердца, нервной системы и мышц.

Вот несколько конкретных примеров того, как какао может помочь людям пожилого возраста:

Укрепление сердца и сосудов. Какао помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, что уменьшает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Какао помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, что уменьшает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение риска рака. Содержащиеся в какао антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений, которые могут привести к развитию рака.

Содержащиеся в какао антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений, которые могут привести к развитию рака. Улучшение работы мозга. Какао улучшает кровоснабжение мозга, что может помочь улучшить память, концентрацию и другие когнитивные функции.

Укрепление иммунитета. Какао содержит антиоксиданты, помогающие защитить организм от инфекций.

Какао содержит антиоксиданты, помогающие защитить организм от инфекций. Улучшение состояния кожи. Содержащиеся в какао антиоксиданты помогают защитить кожу от свободных радикалов, которые могут привести к преждевременному старению кожи.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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