Обязательно случится несчастье: Почему нельзя убирать дома, когда родные в длинной дороге

С давних времен существуют многочисленные народные поверья и приметы, связанные с отъездом в далекое путешествие. Кроме известного обычая "присесть на дорожку", существует еще один довольно распространенный предрассудок, отмечающий, что не следует мыть пол и убирать в течение трех дней после отъезда члена семьи.

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Среди основных убеждений лежит идея, что отправляющийся в путешествие человек может столкнуться с несчастным событием, пишут Патриоты Украины. Путешествие может завершиться серьезной аварией или катастрофой, человек может получить травмы или потерять багаж и деньги.

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Существует даже роковая версия этого поверья, утверждающая, что путник может вообще не вернуться домой.

Следовательно, люди, которые верят в это убеждение, воздерживаются от начала серьезных работ дома во время прощания с кем-то. Уборка в день отъезда или за несколько часов до него также считается несчастливой.

По народным убеждениям мыть пол и убирать в этот период категорически запрещено. Есть разные версии относительно того, когда именно можно начать уборку – по одной из них следует начинать только тогда, когда путник достигнет своего пункта назначения. Это правило также касается проведения командировочного мужчины.

Важно отметить, что некоторые приметы имеют и положительное измерение. К примеру, если перед путешествием убрать лестницу в подъезде или на крыльце, то считается, что путешествие пройдет легко и успешно.

После прощания с гостями также советуют не сразу браться за мытье полов, поскольку это, по поверьям, может привести к трудностям и неудачам. Вместо этого рекомендуется заняться другими домашними обязанностями, такими как мытье посуды, уборка обуви и коврика, организация порядка в прихожей, другие легкие задачи, не связанные с мытьем полов.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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