Очаруют своим цветением: названа простая, но эффективная подкормка для орхидей в домашних условиях

Цветовод из Румынии и владелица YouTube-канала "HayataDairPüfNoktalar" рассказала в одном из своих видео о действенном удобрении для орхидей. Оно готовится из натуральных отходов.

Речь идет о яичной скорлупе. Девушка уверяет, что этот природный материал богат кальцием, который необходим орхидеям для формирования новых корней и выпускания цветоносов. Об этом пишет ТСН.

Для приготовления домашнего удобрения для орхидей вам понадобятся только яичная скорлупа и кипяток. На 1 литр воды используйте 1 столовую ложку скорлупы. Больше ничего добавлять не нужно.

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Перед тем, как готовить удобрение, яичную скорлупу следует хорошо промыть и высушить. Затем положите ее в глубокую емкость и залейте горячей водой. Оставьте настаиваться на ночь. Перед применением жидкость процедите. Для каждой орхидеи достаточно использовать 8 столовых ложек этого раствора.

Через 12 дней, как утверждает автор видео, вы сможете увидеть заметные результаты. Орхидеи начнут выпускать новые цветочные стебли, а их корневая система будет активно развиваться.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вырастить красивую орхидею в домашних условиях.

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