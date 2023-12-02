Очищают и увлажняют воздух: 5 растений-антиаллергенов

Аллергия на комнатные цветы не менее распространена, чем на растущие на улице. Некоторые растения, украшающие дома, выделяют аллергены, такие как пыльца, что может вызвать симптомы аллергии при вдыхании. Другие могут выделять жидкости, вызывающие аллергические реакции при контакте с кожей. Однако NASA идентифицировала цветы, которые абсолютно безопасны для аллергиков, поскольку они естественным образом очищают воздух, удаляя токсичные химикаты и микробы.

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Алое

Это неприхотливое комнатное растение, не требующее много ухода и фильтрующего воздух, а жидкость внутри может помочь при солнечных ожогах и порезах.

Драцено

Она велика и не требует частого полива. Драцена фильтрует разные химикаты, удерживая их в своем листе.

Хлорофитум

Это растение сохраняет воздух чистым, особенно удаляя формальдегид.

Спатифиллум

Улучшает качество воздуха, нейтрализуя бензол, формальдегид и угарный газ, а также помогает снизить плесень.

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Арека

Пальма с отличными увлажняющими свойствами, идеальна для сухих помещений, облегчает дыхание летом и зимой.

Рапись

Устойчивое ко многим насекомым, это растение удаляет химические вещества из воздуха, такие как формальдегид, ксилол и толуол.

Бамбуковая пальма

Превращает угарный газ в кислород и удаляет формальдегид, бензол и толуол из воздуха, что делает его безопасным для всей семьи.

Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.

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