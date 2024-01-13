Очистят не хуже дорогих магазинных средств: как отмыть вытяжку народными методами

Кухонная вытяжка – незаменимый помощник в приготовлении пищи. Она помогает удалять из воздуха жир, копоть и другие вредные вещества. Однако, как и любая другая техника, вытяжка требует регулярного ухода. Если не чистить вытяжку от жира и нагара, она быстро потеряет свою эффективность и может даже выйти из строя.

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Об этом пишет ТСН.

Как часто чистить вытяжку

Частота очищения вытяжки зависит от того, как часто вы готовите. Если вы готовите каждый день, то вытяжку нужно чистить еженедельно. Если вы готовите реже, можно чистить ее раз в месяц или даже реже.

Как выбрать способ очистки

Существует несколько способов очищения вытяжки от жира и нагара. Выбор метода зависит от степени загрязнения вытяжки.

Для среднего загрязнения

Чистка с помощью пищевой соды

Этот способ является одним из самых эффективных. Для его реализации вам понадобятся:

10 л воды

1/2 стакана пищевой соды

Поставьте на плиту кастрюлю с водой. Добавьте пищевую соду и доведите до кипения. Затем опустите в кастрюлю решетку вытяжки и варите в течение 30 минут. После этого тщательно протрите решетку жесткой неметаллической щеткой.

Чистка с помощью уксуса

Уксус также является эффективным средством для очищения жира и нагара. Для его реализации вам понадобятся:

9% уксус

полиэтиленовый пакет

Протрите решетку вытяжки губкой, смоченной в уксусе. Затем заверните решетку в полиэтиленовый пакет и оставьте на 15 минут. После этого протрите решетку жесткой неметаллической щеткой.

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Для сильного загрязнения

Чистка с помощью лимонной кислоты

Лимонная кислота также расщепляет жир и нагар. Для ее реализации вам понадобятся:

3 ст. л. лимонной кислоты

1 л воды

Растворите лимонную кислоту в воде. Затем окуните в раствор решетку вытяжки и оставьте на несколько часов. После этого протрите решетку жесткой неметаллической щеткой.

Чистка с помощью специализированных средств

На рынке представлено множество специализированных средств для очищения вытяжек. Эти средства эффективны и удобны в использовании. Для их применения вам нужно только нанести средство на решетку вытяжки и оставить на время, а затем промыть водой.

Напомним, мы уже писали, как чистить вытяжку.

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