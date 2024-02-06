Одежда больше не будет линять: впечатляющий лайфхак с лавровым листом
Все мы знаем, как неприятно вытаскивать из стиральной машины полинявшую одежду. Забытый темный носок может сделать белую футболку серой, а цветную – тусклой. Существуют покупные салфетки-ловушки цвета, но есть и доступное и экологичное народное средство – лавровый лист. Об этом пишет Telegraf.
Почему лавровый лист полезен при стирке?
- Сохраняет цвет: Добавление лаврового листа в стиральную машину поможет предотвратить поленье одежды.
- Отбеливание: Лавровый лист, в сочетании с пищевой содой, имеет легкий отбеливающий эффект.
- Удаляет неприятные запахи Лавровый лист нейтрализует запахи пота, пищи и других загрязнений.
- Безопасный для тканей: Лавровый лист не вредит одежде, даже нежным тканям.
Как использовать лавровый лист при стирке:
Для сохранения цвета:
- Положите 5-7 лавровых листов в мешочек для стирки или марлю.
- Загрузите вещи в стиральную машину.
- Добавьте мешочек с лавровым листом к барабану.
- Выстирайте одежду как обычно.
Для удаления полины:
- Вскипятите 2-3 литра воды.
- Добавьте 10-15 лавровых листьев и дайте им покипеть 5 минут.
- Снимите с огня и дайте остыть.
- Замочите полинявшую одежду в растворе на 1-2 часа.
- Выстирайте одежду как обычно.
Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде
Для усиления эффекта:
- Добавьте к раствору лаврового листа 2-3 столовых ложки пищевой соды или разрыхлителя.
Лавровый лист – это простой и доступный способ сохранить яркость цветов вашей одежды. Попробуйте это народное средство и убедитесь сами!
- Лавровый лист не вредит стиральной машине.
- Можно использовать лавровый лист повторно до 3 раз.
Напомним, мы уже писали, как сделать бюджетное средство для стирки.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !