Одежда больше не будет линять: впечатляющий лайфхак с лавровым листом

Все мы знаем, как неприятно вытаскивать из стиральной машины полинявшую одежду. Забытый темный носок может сделать белую футболку серой, а цветную – тусклой. Существуют покупные салфетки-ловушки цвета, но есть и доступное и экологичное народное средство – лавровый лист. Об этом пишет Telegraf.

Видео дня

Почему лавровый лист полезен при стирке?

Сохраняет цвет: Добавление лаврового листа в стиральную машину поможет предотвратить поленье одежды.

Отбеливание: Лавровый лист, в сочетании с пищевой содой, имеет легкий отбеливающий эффект.

Удаляет неприятные запахи Лавровый лист нейтрализует запахи пота, пищи и других загрязнений.

Безопасный для тканей: Лавровый лист не вредит одежде, даже нежным тканям.

Как использовать лавровый лист при стирке:

Для сохранения цвета:

Положите 5-7 лавровых листов в мешочек для стирки или марлю.

Загрузите вещи в стиральную машину.

Добавьте мешочек с лавровым листом к барабану.

Выстирайте одежду как обычно.

Для удаления полины:

Вскипятите 2-3 литра воды.

Добавьте 10-15 лавровых листьев и дайте им покипеть 5 минут.

Снимите с огня и дайте остыть.

Замочите полинявшую одежду в растворе на 1-2 часа.

Выстирайте одежду как обычно.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

Для усиления эффекта:

Добавьте к раствору лаврового листа 2-3 столовых ложки пищевой соды или разрыхлителя.

Лавровый лист – это простой и доступный способ сохранить яркость цветов вашей одежды. Попробуйте это народное средство и убедитесь сами!

Лавровый лист не вредит стиральной машине.

Можно использовать лавровый лист повторно до 3 раз.

Напомним, мы уже писали, как сделать бюджетное средство для стирки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !