Один из самых надежных на рынке: на какой бюджетный кроссовер стоит обратить внимание

Автомобильный эксперт под псевдонимом Capturing Cars назвал Hyundai Tucson самым надежным кроссовером на рынке стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов (около 560 000 гривен). В Великобритании Tucson пользуется большой популярностью как подержанное авто, тогда как в Украине его цена стартует от около 10 000 долларов (ориентировочно 417 000 гривен) и может достигать более миллиона гривен за новые или хорошо оснащенные варианты.

Об этом сообщает Daily Express. Hyundai Tucson является одной из самых успешных моделей бренда – с момента дебюта в 2004 году в мире продано более 7 миллионов единиц. Популярность модели, по словам эксперта, растет благодаря обновленному дизайну, большому багажному отделению и экономичному расходу топлива.

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Capturing Cars отметил высокий уровень надежности кроссовера, простую в использовании мультимедийную систему и хорошо продуманное оснащение. Он также сравнил Tucson с Kia Sportage, назвав его лучшим конкурентом.

Кроме удобства и надежности модель демонстрирует приличные динамические характеристики. Самые мощные версии способны разгоняться до 100 км/ч за 7,6 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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