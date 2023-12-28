Один простой ингредиент оживит ваши орхидеи и заставит их цвести: видео

Любители орхидей могут быть рады узнать, что лук может помочь оживить отмершие цветочные ветви этих растений. Этот простой и эффективный метод размножения орхидей позволяет небольшим растениям быстро расти.

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Чтобы начать процесс, удалите луковую шелуху, чтобы облегчить "транспортировку питательных веществ". Лук, богатый витаминами, минералами и незаменимыми аминокислотами, обеспечивает необходимые элементы для развития орхидеи. Витамины в луке стимулируют фотосинтез, способствуя прорастанию растений, пишет OrchidsHaven.com.

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Используя луковицу, создайте пюре, добавив немного воды и отфильтровав остатки. Прикладывайте смоченный соком лука ватный диск к месту "спящего глаза" растения раз в неделю, чтобы сохранить его влажным и способствовать быстрому возрождению.

Приблизительно через сутки нанесенный ватный диск высохнет, что побуждает к необходимости разбрызгивать воду, чтобы сохранить растение влагой. Такое еженедельное применение лукового сока продолжается в течение трех недель, способствуя постепенному росту маленьких орхидей.

"Настойчивость в применении лукового сока раз в неделю имеет решающее значение для ускорения роста корней", - пишет издание.

Через два месяца орхидея на цветочных ветвях демонстрирует значительный рост. На этом этапе разделите и пересадите орхидею в новый горшок для оптимального роста.

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Кроме того, луковую шелуху также можно использовать для ухода за орхидеями. Собрав их и залив кипятком, получите воду, насыщенную витаминами и питательными веществами, которые действуют как защита от грибковых заболеваний как для корней, так и для выращивания. Последовательное применение такой воды один раз в две недели обеспечивает мощный рост корней и яркие, крепкие листья.

Эта двойная польза от использования лука и его кожуры обеспечивает простой, но эффективный подход к уходу за орхидеями.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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