Одна из сильнейших бурь ноября уже продолжается: когда ждать новых ударов

Ноябрь уже стал едва ли не самым плохим месяцем учитывая количество состоявшихся мощных магнитных бурь. В частности, 8 ноября мощные вспышки достигли 8 баллов, а уже на следующий день магнитные бури снизились к К-индексу 6 и растянулись на трое суток.

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Сегодня, 12 ноября, геомагнитные возмущения все еще мощные, сила ударов составляет 6 баллов. Уже с 13 ноября станет спокойнее – сила возмущений не превысит 4 балла.

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С 14 по 16 ноября включительно ожидаются трибалльные геомагнитные бури. Период покоя наступит с 17 ноября – сила ударов не будет превышать 2 балла.

22 ноября ожидается новый всплеск, который приведет к появлению 5-балльной магнитной бури. 23 ноября она стихнет до 4 баллов. И уже к концу месяца центр Meteoagent пока не прогнозирует опасные периоды.

Важно учесть, что это предварительный прогноз магнитных бурь на ноябрь, поскольку данные могут изменяться в зависимости от активности Солнца.

Как защититься от магнитных бурь

В период геомагнитных колебаний особенно уязвимые категории населения, такие как гипертоники, люди с хроническими заболеваниями или беременные, могут ощутить негативное влияние бурь на здоровье.

В дни магнитных бурь рекомендуется ограничить физические нагрузки, следить за питанием и употреблять достаточно воды или успокаивающих чаев для поддержания здоровья.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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