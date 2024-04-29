Одна вещь, которую должен делать каждый украинец для долголетия

На программы и проекты оздоровления украинцев ежегодно тратятся немалые средства как из украинского бюджета, так и от международных доноров, однако мы не становимся здоровее. Более того, растет количество людей с лишним весом и ожирением, что создает чрезвычайно серьезные проблемы со здоровьем - сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания.

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Війна та стрес посилюють ці проблеми.

Є багато різних способів покращити здоровʼя.

Але один із них – дуже простий і дуже ефективний – це ходьба після їжі.

Я хочу, щоб вся Україна встала і пішла. І таким чином, наближалась, крок за кроком, до свого здоров'я та довголіття.

Ми із командою вирішили почати флешмоб "Поїли-Походили": #поїли_походили

Що будемо робити:

1. Знімати наші активності, розміщувати в моєму T-канал -- посиилання під постом.

2. Пропонуємо в коментарях додавати фото-відео із Вашою, друзі, фізичною активністю.

3. Для більшої мотивації, випадковим чином оберемо із найбільш активних учасників ПЕРЕМОЖЦІВ, яким подаруємо фірмові шкарпетки "Поіли-Походили", щоб Ваші ніжки постійно нагадували про важливість руху:)

Підтримайте цей суперефективний флешмоб, долучіться самі та долучіть своїх знайомих.

Пам'ятайте, що дорога до лдовголіття -- це маленькі, але щоденні кроки!

Поширюйте!

А тепер – наукові обгрунтування "Поїли-походили".

Рух після їжі значно покращує наше психічне і фізичне здоровʼя.

1. Допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові.Якщо ми почнемо сидіти відразу після їжі, глюкоза з їжі відкладеться в печінці та м’язах у вигляді глікогену, а надлишок — перетвориться в жир. Але коли ми рухаємося, ми активуємо наші м’язи, які використовують цю глюкозу для отримання енергії, що зменшує стрибок цукру в крові після їжі.

2. Ходьба одразу після їжі, починаючи з 2-5 хвилин, сприятливо впливає на гіперглікемію після їжі (підвищений рівень глюкози в крові). Навіть якщо ми встанемо, а не сидітимемо чи лежатимемо після їжі, активуються наші м’язи і не буде різких коливань цукру в крові. Це корисно для всіх людей, оскільки підйоми та падіння глюкози не лише впливають на рівень енергії (роблять нас сонливими після їжі), але можуть збільшити ризик діабету 2 типу, якщо високий рівень цукру в крові є частим.

Ця порада стосується також і людей із діабетом 2 типу: якщо рівень цукру в крові людини досить тривалий, він може призвести до пошкодження нирок, очей або нервів.

3. Сприяє здоровому травленню. Нерідко після їжі є відчуття здуття або надмірної ситості, особливо якщо ми їмо або п’ємо швидко. 10–15 хвилин прогулянки допомагають уникнути цього.

4. Покращує кровообіг.

Гуляючи після їжі, а не працюючи або дрімаючи, або сидячи, ми даєм змогу нашим м’язам і мозку отримувати більше крові і почуватися більш бадьорими.

5. Активує утворення стовбурових клітин, які допомагають у загоєнні та регенерації органів, які потребують відновлення (хронічні запалення).

6. Покращує настрій.

У 2022 році відомий науковий журнал JAMA Psychiatry опублікував результати дослідження: люди, які рухалися 2½ години в тиждень, мали краще психічне здоров’я, включаючи на 25 % менший ризик депресії порівняно з тими, хто вів пасивний спосіб життя.

Фізична активність підвищує рівень гормонів гарного самопочуття, включаючи ендорфіни та дофамін.

Ходьба також допомагає зробити наш мозок більш чутливим до нейромедіатора серотоніну. З нормальним рівнем серотоніну ми більш спокійніші, щасливіші та бадьоріші, і нам легше зосередитися.

Коли слід гуляти після їжі? Чи має значення темп?

Ходьба відразу після їжі ідеальна, оскільки це допомагає "спалити" глюкозу в крові і уникнути її високих стрибків, які , в свою чергу, тягнуть стрибки інсуліну та метаболічний стрес.

Якщо відразу після їжі, то йти потрібно у нормальному темпі, не надто інтенсивному.

Інтенсивніший темп можна через 30 хвилин після їжі, щоб дати організму більше часу на травлення.

Якщо Вам потрібен чіткий орієнтир, тоді це 30 хвилин після найбільшого прийому їжі за день. Або розподіліть ці півгодини на два чи більше прийоми їжі. (Наприклад, гуляти 15 хвилин після обіду та вечері або 10 хвилин після кожного з трьох прийомів їжі).

Ходьба після їжі — це безкоштовні ліки вд багатьох хвороб.